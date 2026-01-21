Η απάντηση του Εργκίν Άταμαν για τα DNP των Τι Τζέι Σορτς και Ομέρ Γιούρτσεβεν στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπασκόνια με 93-74, στο «Telekom Center Athens», για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Η κυριαρχία του τριφυλλιού ήταν εμφανής στην αναμέτρηση, καθώς η ομάδα έψαχνε αντίδραση μετά την ήττα από την Μπάγερν στο Μόναχο, αλλά και τη δύσκολη επικράτηση κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι.

Στο ματς φυσικά ξεχώρισε ο Βασίλης Τολιόπουλος, ενώ ο Έργκιν Άταμαν δεν χρησιμοποίησε ούτε ένα δευτερόλεπτο τον Τι Τζέι Σορτς και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν! Οι δυο παίκτες του «τριφυλλιού» παρακολούθησαν τον αγώνα από τον πάγκο χωρίς να πατήσουν παρκέ με τον Τούρκο τεχνικό να στρέφεται σε άλλες επιλογές.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο κόουτς Άταμαν ρωτήθηκε γι΄αυτή την επιλογή του και απάντησε με μόλις δύο λέξεις: «Για τακτικούς λόγους».