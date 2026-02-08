Βιλερμπάν - Ναντέρ 64-75: Νέα ήττα μετά από την Αρμάνι!
Μετά την ήττα από τον Μιλάνο, η Βιλερμπάν υπέστη ακόμα μία, αυτή τη φορά από την Ναντέρ με 64-77 στο πλαίσιο της 19ης «στροφής» του γαλλικού πρωταθλήματος.
Το σύνολο του Πουπέ δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση μετά από την Αρμάνι και υπέπεσε στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Η Ναντέρ, πραγματοποιώντας ένα καταπληκτικό 4ο δεκάλεπτο μπόρεσε να φύγει με το «διπλό» από τη Λυών και να πανηγυρίσει την 15η νίκη της στο πρωτάθλημα.
Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ο Ανγκόλα με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ από τους νικητές ξεχώρισε ο Μοκούρι που... άγγιξε το double-double, πετυχαίνοντας 14 πόντους με 9 ριμπάουντ.
Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τη Βιλερμπάν η αναμέτρηση κόντρα στη Βαλένθια (12/02, 21:30), ενόψει της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 17-14, 35-31, 50-52,64-77
