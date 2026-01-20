Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί, σε ένα παιχνίδι 25 πόντων που τελείωσε στους επτά»

Ευχαριστήμενος με τη νίκη του Ολυμπιακού, αλλά τσαντισμένος με την άμυνα της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στη flash interview.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μακάμπι με 100-93, για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την κακή αμυντική λειτουργία της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Είμαι χαρούμενος γιατί νικήσαμε. Δεν υποτιμώ καμία νίκη και κανέναν αντίπαλο. Δεν γίνεται όμως να είμαι ικανοποιημένος που επιτρέψαμε στην αντίπαλό μας να βάλει 59 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, κάναμε πάρα πολλά λάθη. Δεν ήμασταν σοβαροί, σε ένα παιχνίδι 25 πόντων που τελείωσε στους επτά. Πρέπει να παίζουμε με συνέπεια, όπως στη δεύτερη περίοδο και όχι όπως παρουσιαστήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ντροπιαστικό, αλλά είναι κάτι που με τσαντίζει πάρα πολύ».