Δείτε τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού για την 24η αγωνιστική της EuroLeague.

O Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες και ξεκίνησε με το... δεξί στη «διαβολοβδομάδα» απέναντι στην Μπασκόνια στο Telekom Center Athens επικρατώντας με 93-74.

Παρά την απουσία του Κέντρικ Ναν, οι «πράσινοι» έδειξαν τη μαχητικότητά τους κόντρα στους Βάσκους που μετρούσαν δύο σερί θετικά αποτελέσματα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και μία εκπληκτική εμφάνιση στη Liga ACB, όπου επικράτησαν με 130-85 της Μανρέσα.

O παίκτης του ματς δεν ήταν άλλος από τον Βασίλη Τολιόπουλο που απέδειξε την κλάση του και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του σημειώνοντας 18 πόντους, με 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Επόμενος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό η Μακάμπι Τελ Αβίβ η οποία έχει επιστρέψει στην έδρα της στο Ισραήλ. Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν φιλοδοξεί να κλείσει με το 2/2 σε αυτή τη διπλή αγωνιστική και να γυρίσει τον διακόπτη. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Menora Mivtachim Arena στις 21:05 την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.