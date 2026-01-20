Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (20/1) μάχης του «τριφυλλιού».

Επιστροφή στη δράση της Euroleague με διαβολοβδομάδα, και το σύνολο του Εργκίν Αταμάν να ξεκινάει με εντός έδρας αναμέτρηση απόψε (20/1).

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στην Telekom Center Athens την Μπασκόνια, στο πλαίσιο της 23ης «στροφής», με μοναδικό στόχο να αφήσει πίσω του την ήττα στο Μόναχο από την Μπάγερν (85-78), και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, παίρνοντας το 14ο ροζ φύλλο αγώνα.

Το τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 και η μετάδοση θα γίνει από το Novasports Prime.