Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ συγκίνησε με την ανάρτηση του για την απώλεια της αγαπημένης του γιαγιάς.

Την απώλεια της αγαπημένης του γιαγιάς μοιράστηκε με ένα story στα social media ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο πάουερ φόργουορντ του «τριφυλλιού» βυθίστηκε στο πένθος και με τον δικό του τρόπο βίωσε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Δίχως να πει πολλά λόγια ο Ισπανός άσος στην ανάρτηση του δεν έκανε κανένα σχόλιο απλώς έβαλε μια φωτογραφία της αγαπημένης του γιαγιάς. Δεν έγραψε τίποτε και επέλεξε να βάλει ένα περιστέρι που δείχνει και τον ιδιαίτερο συμβολισμό της στιγμής.

Στη φωτογραφία η γιαγιά του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ φοράει γυαλιά ηλίου που είναι πιθανότατα του ίδιου, ενώ κρατάει και ένα πούρο στο χέρι της. Είναι πρόδηλο πως η γιαγιά του αποτελούσε ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του και επέλεξε τον συγκεκριμένο τρόπο για να την αποχαιρετήσει...

Δείτε το story του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: