Μόλις 24 δευτερόλεπτα κράτησε η συνέντευξη Τύπου του Εργκίν Αταμάν, με τον Τούρκο να είναι «λακωνικός» μετά την ήττα από την Μπάγερν.

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε ένα σύντομο σχόλιο μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπάγερν στο Μόναχο, για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

«Παίξαμε καλά στις πρώτες τρεις περιόδους, μοιράσαμε την μπάλα αλλά στην τελευταία περίοδο, στην επίθεση τα χάσαμε όλα και στην άμυνα οι Ντιμιτρίεβιτς, Τζέσαπ και Ομπστ βρήκαν σκορ και ηττηθήκαμε» ανέφερε ο Τούρκος κόουτς του Παναθηναϊκού, σε ένα σχόλιο 24 δευτερολέπτων.

Ό,τι ανέφερε, δηλαδή και στο flash interview της EuroLeague, όπου στάθηκε στα μεγάλα σουτ των Ντιμιτρίεβιτς, Τζέσαπ και Ομπστ.

Και από τη στιγμή που δεν του έγινε καμία ερώτηση από τους δημοσιογράφους που βρισκόταν εκεί, ολοκλήρωσε έτσι την τοποθέτησή του.