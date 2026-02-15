Γιαννακόπουλος μετά το κάζο από τον Κολοσσό: «Τι αμαρτίες πληρώνω;»
Ο Κολοσσός πέτυχε τεράστια νίκη στο Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-97, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL!
Έτσι, οι Ροδίτες υποχρέωσαν τους «πράσινους» στην τρίτη ήττα στο πρωτάθλημα πριν από τη διακοπή της κανονικής περιόδου για τη διεξαγωγή του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε μέσω Instagram, μετά το κάζο από τους Ροδίτες. «Τι αμαρτίες πληρώνω;» ήταν το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη του Παναθηναϊκού.
Εξάλλου, μετά το τέλος του αγώνα και την ήττα από τον Κολοσσό, ακούστηκαν αποδοκιμασίες στο γήπεδο από φίλους του «τριφυλλιού».
