Λυκογιάννης: «Κάναμε το τέλειο παιχνίδι, αντέξαμε»

Στα στοιχεία που έδωσαν την ιστορική νίκη στον Κολοσσό επί του Παναθηναϊκού, αναφέρθηκε ο Άρης Λυκογιάννης στις δηλώσεις του, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Κολοσσός πέτυχε ιστορική νίκη μέσα στο «Telekom Center Athens» επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 97-102 για την 19η «στροφή» του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στις δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου, ο Άρης Λυκογιάννης, μίλησε για τη συνολική εμφάνιση της ομάδας του, ενώ επίσης πρόσθεσε πως ο Κολοσσός άντεξε στο τέλος, παρά την πίεση των «πρασίνων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Άρης Λυκογιάννης στη συνέντευξη τύπου:

«Σίγουρα πρόκειται για μία τεράστια νίκη για την ομάδα μας. Πρώτα από όλα γιατί γίνεται εκτός έδρας, κατά δεύτερον λόγω του ότι γίνεται απέναντι σε μία ομάδα με το μέγεθος του Παναθηναϊκού. Κάναμε το τέλειο παιχνίδι, μπήκαμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο, κυκλοφορήσαμε την μπάλα. Δεν παίξαμε ατομικά. Μας βοήθησε ότι δεν είχαμε πίεση στο ξεκίνημα και έτσι ευστοχήσαμε σε πολλά τρίποντα.

Αυτό μας έδωσε αυτοπεποίθηση και σταδιακά χτίζαμε διαφορές. Το πιο βασικό για μένα, εκεί που αξίζουν όλα τα credit τα παιδιά, έρχεται στα τελευταία τρία λεπτά. Είμαι πολλά χρόνια σε αυτή την κατηγορία, έχω φτάσει αρκετές φορές, κυρίως εντός έδρας, κάποιες εκτός, απέναντι σε αυτές τις δύο ομάδες το να κάνω μία νίκη. Πάντα κάτι γίνεται, ένα λάθος, ένα χαμένο σουτ. Πάντα έφτανες στην πηγή και δεν έπινες νερό.

Εκεί είναι το credit. Όταν ισοφάρισε με τρίποντο ο Ναν, από το 78-90 και μετά που κάναμε συνεχόμενες λάθος επιλογές, ο Παναθηναϊκός έπαιρνε βολές και τελικά ισοφάρισε, εκεί πραγματικά θέλεις πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και να πιστέψεις ότι μπορείς να το καταφέρεις. Βάλαμε μεγάλα σουτ, βγάλαμε άμυνες και φτάσαμε σε αυτή τη σπουδαία νίκη.

Σπουδαία βαθμολογικά γιατί ψάχνουμε νίκες να φύγουμε από τον κίνδυνο, σπουδαία για λόγους πρεστίζ. Πολλά μπράβο στα παιδιά.

Καλό για εμάς ότι υπάρχει μπρέικ. Να χαλαρώσουμε, να απολαύσουμε το αποτέλεσμα και να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, γιατί μετά από μεγάλες νίκες πολλές φορές δεν διαβάζεις σωστά την κατάσταση. Να φτάσουμε τις απαραίτητες νίκες. Καλή συνέχεια στον Παναθηναϊκό».



«Το βασικό για εμάς είναι ότι στα προηγούμενα παιχνίδια παίξαμε με ομάδες που παίζουν με διαφορετική άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό, στον ψηλό υπάρχει πάντα βοήθεια από δύο παίκτες. Έτσι, είναι σημαντική η πίσω πάσα. Το γρήγορο ντράιβ του ψηλού και η πίσω πάσα. Μετά κυκλοφορείς την μπάλα στην αδύνατη πλευρά.

Το υποστηρίξαμε όχι 100% αλλά 90%. Όλες οι επιθέσεις ήταν στοχευμένες πάνω σε αυτό. Έπαιξε ρόλο ότι κάποιοι παίκτες είχαν μεγάλα ποσοστά. Το ίδιο είχε γίνει και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Σε τέτοια ματς οι παίκτες παίζουν με μεγαλύτερη ελευθερία. Το σημαντικό είναι τα τελευταία λεπτά. Σχεδόν ποτέ σε αυτό το γήπεδο ομάδα επιπέδου του Κολοσσού δεν μπορεί να αντέξει. Εμείς αντέξαμε».