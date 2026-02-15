Άταμαν: Meeting με το σταφ, άργησε να πάει στη συνέντευξη Τύπου
Ο Κολοσσός έριξε... βόμβα στο «Telekom Center Athens» κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό σε μια ιστορική βραδιά για την ομάδα της Ρόδου με 102-97.
Μετά το τέλος η απογοήτευση του Εργκίν Άταμαν ήταν έκδηλη και αυτό αποτυπώθηκε τη στιγμή που αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο με το κεφάλι σκυμμένο και χωρίς να κάνει δηλωσεις στην flash interview.
Μάλιστα άργησε μία ώρα να πάει στη συνέντευξη Τύπου και αυτό διότι όλο αυτό το διάστημα μετά τη λήξη του αγώνα ήταν «κλειδωμένος» στο γραφείο ττων προπονητών και έκανε meeting μαζί με το σταφ της ομάδας.
