Μπαχτσεσεχίρ - Αναντολού Εφές 67-88: Εύκολα στον ημιτελικό!
Στην επιστροφή του Σέιν Λάρκιν στα παρκέ ύστερα από τρεις μήνες, η Αναντολού Εφές επικράτησε της Μπαχτσεσεχίρ με 67-88 εκτός έδρας και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Τουρκίας.
Το σύνολο του Πάμπλο Λάσο ξεκίνησε την αναμέτρηση, παίρνοντας +20 από το πρώτο δεκάλεπτο, τελειώνοντας την πρώτη περίοδο με (4-24, 10'). Στη συνέχεια έλεγξε τη διάρκεια του παιχνιδιού και έχοντας 57% στα σουτ εντός παιδιάς κατάφερε να πάρει το «διπλό» και την πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σεημούς Χαζέρ, πετυχαίνοντας 18 πόντους ενώ μεστή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Σέιμπεν Λι που τελείωσε το ματς με 17 πόντους.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Χέιζ-Ντέιβις είδε όλη την πρώτη περίοδο όρθιος, δεν κάθισε στον πάγκο!
Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Γουίλιαμς που άγγιξε το double-double με 16 πόντους με 9 ριμπάουντ. Πλέον η Εφές θα παίξει με την Μπεσίκτας η οποία απέκλεισε την Τόφας (91-100), για μια θέση στον τελικό.
Αναντολού Εφές: Χαζέρ 18π., Λι 17π., Λόιντ 13π., Ντοζίερ 10π., Οσμάνι 10π., Πουαριέ 6 π. (8ριμπ.), Σουάιντερ 6π., Μπαπ 4π., Τζόουνς 2π., Γιλμάζ 2π.
Μπαχτσεσεχίρ: Γουίλιαμς 16π. (9ριμπ.), Φλιν 14π., Χόμσλεϊ 14π., Φορντ 9π., Ακπίναρ 6π., Πονίτκα 4π., Κάβανο 3π., Μίτσελ 1π.
Τα δεκάλεπτα: 4-24, 24-41,41- 58, 67-88
💪 Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final biletini aldık!— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) February 18, 2026
Bahçeşehir Koleji 67 - 88 Anadolu Efes | Maç Sonucu#BenimYerimBurası pic.twitter.com/A2ECfnNNcb
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.