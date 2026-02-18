Η Αναντολού Εφές έκανε το πρώτο βήμα προς το τρόπαιο, επικρατώντας της Μπαχτσεσεχίρ με 67-88 στα προημιτελικά του Κυπέλλου της Τουρκίας.

Στην επιστροφή του Σέιν Λάρκιν στα παρκέ ύστερα από τρεις μήνες, η Αναντολού Εφές επικράτησε της Μπαχτσεσεχίρ με 67-88 εκτός έδρας και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Τουρκίας.

Το σύνολο του Πάμπλο Λάσο ξεκίνησε την αναμέτρηση, παίρνοντας +20 από το πρώτο δεκάλεπτο, τελειώνοντας την πρώτη περίοδο με (4-24, 10'). Στη συνέχεια έλεγξε τη διάρκεια του παιχνιδιού και έχοντας 57% στα σουτ εντός παιδιάς κατάφερε να πάρει το «διπλό» και την πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σεημούς Χαζέρ, πετυχαίνοντας 18 πόντους ενώ μεστή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Σέιμπεν Λι που τελείωσε το ματς με 17 πόντους.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Γουίλιαμς που άγγιξε το double-double με 16 πόντους με 9 ριμπάουντ. Πλέον η Εφές θα παίξει με την Μπεσίκτας η οποία απέκλεισε την Τόφας (91-100), για μια θέση στον τελικό.

Αναντολού Εφές: Χαζέρ 18π., Λι 17π., Λόιντ 13π., Ντοζίερ 10π., Οσμάνι 10π., Πουαριέ 6 π. (8ριμπ.), Σουάιντερ 6π., Μπαπ 4π., Τζόουνς 2π., Γιλμάζ 2π.

Μπαχτσεσεχίρ: Γουίλιαμς 16π. (9ριμπ.), Φλιν 14π., Χόμσλεϊ 14π., Φορντ 9π., Ακπίναρ 6π., Πονίτκα 4π., Κάβανο 3π., Μίτσελ 1π.

Τα δεκάλεπτα: 4-24, 24-41,41- 58, 67-88