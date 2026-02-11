Δείτε την ώρα και το κανάλι μεταδοσης των εκπομπών του Gazzetta, των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος και των υπόλοιπων αγώνων στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Τετάρτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και στους Galacticos, οι οποίοι έχουν όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο των ομάδων πριν τις μεγάλες μάχες για τα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Η δράση ξεκινάει λοιπόν στις 17:00 με τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σε Λεβαδειακό και ΟΦΗ που θα διεξαχθεί στη Λειβαδιά παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων (Cosmote Sport 1), ενώ στις 20:30 είναι προγραμματισμένος ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στη Τούμπα (Cosmote Sport 1).

Στην Αγγλία και τη Premier League η εμβόλιμη 26η αγωνιστική συνεχίζεται με πέντε αναμετρήσεις. Αρχικά στις 21:30 η Άστον Βίλα θα υποδεχθεί στο Μπέρμιγχαμ τη Μπράιτον (Nova Sports Premier League) και την ίδια ώρα η Κρίσταλ Πάλας τη Μπέρνλι (Nova Sports Start), η Νότιγχαμ Φόρεστ τη Γουλβς (Nova Sports 4), η Μάντσεστερ Σίτι τη Φούλαμ (Nova Sports 2) και στις 22:15 η Σάντερλαντ τη Λίβερπουλ (Nova Sports Prime).

Ακόμη στις 21:45 (ΕΡΤ2) η Μπάγερν Μονάχου θα φιλοξενήσει στην έδρα της τη Λειψία για τους «8» του Κυπέλλου Γερμανίας και η Μπολόνια τη Λάτσιο για την ίδια φάση του Κυπέλλου Ιταλίας (Nova Sports 1).

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων στις 24:00, συντονιστείτε στο «Ξέρεις από μπάλα;», με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο, οι οποίοι «ανοίγουν» τις γραμμές και συνομιλούν μαζί σας για όλα τα κρίσιμα ματς της σεζόν σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, αλλά και για ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί τους…live on air!

Στο μπάσκετ για την τελευταία αγωνιστική της δεύτερης φάσης των ομίλων του Fiba Europe Cup, το Περιστέρι θα ταξιδέψει στη Τουρκία για να αναμετρηθεί με την Πέτκιμ Σπορ (16:50, ERT Sports 2), ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τη Μπιλμπάο (17:30, ΕΡΤ2). Από την άλλη, ο Άρης θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη ρουμάνικη Κλουζ (19:00, Nova Sports Prime), με στόχο τη νίκη που θα του δώσει τη πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup.

Τέλος, στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα τεθεί αντιμέτωπος με το νο.28 της παγκόσμιας κατάταξης, Αρτούρ Ρίντερκνετς (13:30, Cosmote Sport 6) για το πρώτο γύρο του ATP που διεξάγεται στο Ρότερνταμ, ενώ στο πόλο ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Ραντίτσκι στα πλαίσια της τελευταίας αγωνιστικής της πρώτης φάσης των ομίλων του Len Champions League (20:50, ERT Sports 2).

Οι μεταδόσεις της ημέρας