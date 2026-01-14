Σορτς: «Ο κόουτς ήταν ειλικρινής μετά το ματς με το Περιστέρι»

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε ενόψει Μπάγερν (15/1, 20:30) και στάθηκε στον Αταμάν, αλλά και στην άμυνα του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Μπάγερν (15/1, 20:30) στο Μόναχο, έχοντας μια σημαντική απώλεια. Ο Κέντρικ Ναν δεν θα ταξιδέψει για Μόναχο, κάτι που σημαίνει πως δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς της Euroleague.

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε πριν την αναχώρηση για το ματς με τους Βαυαρούς, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην εικόνα της ομάδας του κόντρα στο Περιστέρι.

«Ξέρουμε το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας. Δεν μπορούμε να κοιτάμε πίσω. Δεν υπάρχει εύκολο ματς στη Εuroleague. Πρέπει να βλέπουμε κάθε ματς ξεχωριστά. Το επόμενο ματς είναι με τη Μπάγερν. Η συγκέντρωση μας θα είναι εκεί», είπε αρχικά.

Για το κλειδί του ματς: «Θα είναι η άμυνα μας. Είχαμε εξαιρετική προσπάθεια στην άμυνα κόντρα στη Βίρτους. Ξέρουμε πως θα είναι ένα εντυπωσιακό γήπεδο, το SAP Garden. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στην άμυνα»

Τέλος τόνισε: «Είχαμε καλές προπονήσεις. Ο κόουτς ήταν ειλικρινής μετά το ματς με το Περιστέρι, χαλαρώσαμε κατά τη διάρκεια του ματς. Είχαμε καλή εβδομάδα προπονήσεων πριν τη Μπάγερν. Δείξαμε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Τώρα πρέπει να νικήσουμε τη Μπάγερν.