Μπούργκος-Ρεάλ 78-94: Με ξέσπασμα στο φινάλε και ηγέτη τον Χεζόνια
Η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τις 24 νίκες σε 26 αγωνιστικές στη Liga Endesa, αφού ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπούργκος, επικρατώντας με 78-94 και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου στην Ισπανία.
Οι Μαδριλένοι πέτυχαν 28 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, χτίζοντας διψήφιες διαφορές που διατήρησαν έως το φινάλε.
Ο Μάριο Χεζόνια έκανε τη διαφορά για τη Ρεάλ, σημειώνοντας 20 πόντους με 3/6 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές, έξι ριμπάουντ, δύο ασίστ και ένα κλέψιμο σε 21 λεπτά.
Η Ρεάλ είχε συνολικά 12/33 τρίποντα και 16 επιθετικά ριμπάουντ. Πλέον η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο στρέφεται στην τελευταία αναμέτρηση της regular season στη EuroLeague απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (16/4, 21:45, εντός), έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στα playoffs.
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 39-43, 57-66, 78-94.
