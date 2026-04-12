Η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τις 24 νίκες σε 26 αγωνιστικές στη Liga Endesa, αφού ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπούργκος, επικρατώντας με 78-94 και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου στην Ισπανία.

Οι Μαδριλένοι πέτυχαν 28 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, χτίζοντας διψήφιες διαφορές που διατήρησαν έως το φινάλε.

Ο Μάριο Χεζόνια έκανε τη διαφορά για τη Ρεάλ, σημειώνοντας 20 πόντους με 3/6 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές, έξι ριμπάουντ, δύο ασίστ και ένα κλέψιμο σε 21 λεπτά.

Η Ρεάλ είχε συνολικά 12/33 τρίποντα και 16 επιθετικά ριμπάουντ. Πλέον η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο στρέφεται στην τελευταία αναμέτρηση της regular season στη EuroLeague απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (16/4, 21:45, εντός), έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στα playoffs.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 39-43, 57-66, 78-94.