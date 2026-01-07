Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται σε βαθιά αγωνιστική κρίση και θα πρέπει να γίνουν δραστικές αλλαγές για να σώσει τη χρονιά.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR το τελευταίο διάστημα επαναλαμβάνει παθογένειες προηγούμενων αγώνων και το «πληρώνει» βγαίνοντας συχνά η αλήθεια είναι από την πορεία του στην Euroleague και δεν μαθαίνει από τα λάθη του!

Η ήττα-σοκ από την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens επιβεβαίωσε ξεκάθαρα πως το πρόβλημα είναι μεγάλο για το «τριφύλλι» σε μια χρονιά όπου έγιναν μεγάλες επενδύσεις, καθώς ο στόχος είναι το 8ο τρόπαιο μέσα στο «σπίτι» του.

Ωστόσο, η ήττα από τον Ολυμπιακό πριν μερικές ημέρες στο ίδιο γήπεδο και η εμφάνιση με την Αρμάνι που οδήγησε στη δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα, έδειξε πως παίκτες και προπονητής δεν έμαθαν από τα λάθη τους.

Ούτε και από την ομιλία μιας ώρας του διοικητικού ηγέτη Δημήτρη Γιαννακόπουλου το περασμένο Σάββατο (3/1), όπου θέλησε να βάλει μια τελεία και να ξαναγραφεί η ιστορία από την αρχή.

Όταν συμβαίνουν όλα αυτά και δεν υπάρχει βελτίωση, τότε τα πράγματα είναι απλά. Η φράση «ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε» αποτυπώνει γλαφυρά την κατάσταση στο «πράσινο» στρατόπεδο, όπου πλέον απαιτούνται άμεσα λύσεις.

Ο σπουδαίος Αμερικανός προπονητής Τζον Γούντεν έλεγε πως «δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς αλλαγή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αλλαγή είναι πρόοδος». Κι εδώ είναι το... ζουμί της ιστορίας.

Ο Έργκιν Άταμαν ανέλαβε την ευθύνη μετά το τέλος του αγώνα, αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτε. Πολύ απλά, γιατί δεν βλέπει και ο πλέον καλοπροαίρετος μια αλλαγή της ομάδας προς το καλύτερο. Το αντίθετο θα λέγαμε, καθώς ο Άρμονι Μπρουκς από «δήμιος» του Μιλάνου, έγινε ξανά «δήμιος» του Telekom Center Athens. Εν ολίγοις, την πάτησε ξανά από τον ίδιο παίκτη. Προφανώς γιατί δεν έμαθε από την πρώτη φορά.

Είναι προφανές πως ο Τούρκος τεχνικός δεν μπορεί πλέον να παρέμβει στην ομάδα τακτικά, με συνέπεια να υπάρχουν μεγάλα διαστήματα, όπου οι παίκτες χάνουν την συγκέντρωση τους και επιδίδονται σε συνεχόμενα λάθη, όπως συνέβη στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Euroleague, ο Παναθηναϊκός AKTOR μοιάζει ευάλωτος και μπερδεμένος. Πως θα βρει λύση; Με μια αλλαγή που μπορεί να είναι πρώτα απ’ όλα στο μυαλό και τον τρόπο που αγωνίζονται οι «πράσινοι», στη συνέχεια με μια διορθωτική κίνηση μεγάλης ισχύος («βόμβα» από το ΝΒΑ) και με μια ριζική αλλαγή στην αγωνιστική φιλοσοφία και στρατηγική του Έργκιν Άταμαν.

