O Bασίλης Σπανούλης αναμένεται να μην κάτσει στον πάγκο της Μονακό και στο ματς με την Ναντέρ.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έκατσε στον πάγκο της Μονακό στο παιχνίδι με την Σολέ, αφού ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα.

Όπως αναφέρει το Be Basket ο Kill Bill θα απουσιάσει και από το ματς με τη Ναντέρ για το Κύπελλο Γαλλίας, με τον Γκλαντίρ να κάθεται ξανά στον πάγκο των Μονεγάσκων. Πάντως κόντρα στη Σολέ, η Μονακό είχε επιστρέψει στις νίκες παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Να τονιστεί πως έχει αποφασιστεί να διοριστεί ένας διαχειριστής για να αξιολογήσει την οικονομική κατάσταση της Μονακό. Με βάση αυτήν την αξιολόγηση, το ίδιο δικαστήριο θα αποφασίσει εάν θα κηρύξει την Μονακό αφερέγγυα ή όχι στην επόμενη ακρόαση την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Εάν ναι, θα διοριστεί ένας διαχειριστής και ο σύλλογος θα ανήκει 100% στο κράτος. Οι φιλοδοξίες του κράτους για το μέλλον του συλλόγου είναι προς το παρόν άγνωστες. Η Μονακό έχει σωθεί από το κράτος όπως αναφέρουν Γαλλικά Μέσα, ωστόσο σε ένα περίπου μήνα, στις 3 Απρίλη, έρχονται τα σπουδαία μαντάτα για μια ομάδα που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ τους τελευταίους μήνες.