Χαμηλά τα οξέα, χαμηλά και τα λιπαρά

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός έχασε τον δρόμο του όταν απέναντι στη σκληρή Φενέρ πόνταρε σε σχήματα ευέλικτα, αλλά τσακωμένα με την άμυνα.

Για να νικήσεις τη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη, χρειάζεσαι πολλά από πολλούς. Δεν αρκεί να διακριθούν τέσσερις ή πέντε ούτε υπάρχει η πολυτέλεια να μείνει ένα κουαρτέτο στα ιατρεία και στα φυσιοθεραπευτήρια. Οποιοδήποτε κενό και οποιαδήποτε αστοχία πληρώνονται σε σκληρό γρόσι.

Χρειάζεσαι, επίσης, αγωνιστικές υπερβάσεις: να παίξουν άμυνα αυτοί που ΄ρχουν αλλεργία στον ιδρώτα, να βάλουν καλάθι εκείνοι που σκοράρουν σπάνια, να φορέσουν τακούνια όσοι νιώθουν ότι υστερούν σε ανάστημα. Εάν ο Παναθηναϊκός έφυγε καμαρωτός από το σπίτι της πρωταθλήτριας πριν από τρεις εβδομάδες, το οφείλει στη μετάλλαξη παικτών όπως ο Χουάντσο, ο Σλούκας, αλλά και ο Ναν, ο οποίος για μια φορά έβγαλε το παντεσπάνι του με ασίστ, κλεψίματα και νηφαλιότητα.

Ο Ολυμπιακός των Θεοφανείων έριξε στο τραπέζι τη γνωστή του μεθοδικότητα, κράτησε την ψυχραιμία του όταν η γη άρχισε να τρέμει, αλλά υποχρεώθηκε να κουβαλήσει στο κορμί του μαύρες τρύπες που δεν κλείνουν εύκολα: την απουσία του Μιλουτίνοφ, το κακό πρώτο ημίχρονο του Φουρνιέ, την ανυπαρξία του Μόρις, την αδυναμία του Πίτερς να μπαλώσει το κενό στη θέση «5», ακόμα και την αφλογιστία των Παπανικολάου, Γουόκαπ.

Η ομάδα των 11 παικτών, που στην πραγματική ζωή της Euroleague δεν ήταν περισσότεροι από 8, αποδείχθηκε ανήμπορη να μείνει όρθια μετά από το τελευταίο βιράζ της αναμέτρησης. Ο Ντόντε Χολ που κράτησε άπαρτο το φρούριο στα πρώτα 30 λεπτά επέστρεψε στο γήπεδο κρύος και οι Τούρκοι απομακρύνθηκαν στον ορίζοντα όσο χρειαζόταν για να τελειώσουν τη δουλειά.

Το φινάλε του αγώνα θα μπορούσε να προσωποποιηθεί στα μαρτυρικά 38 δευερόλεπτα του Άλεκ Πίτερς μετά από το 75-73 του 36ου λεπτού (Φουρνιέ): χαμένη μονομαχία από τον Μπόστον στην καρδιά της ελληνικής άμυνας, άστοχο «πέναλτι» που θα μπορούσε να μειώσει κατεβάσει τη διαφορά στον πόντο, καθυστερημένη αντίδραση στην close out άμυνα που έδωσε …τετράποντο στον τετραπέρατο Μέλι.

Το σκορ έγινε 80-73 και οι πιο βιαστικοί άλλαξαν κανάλι, αφού δεν υπήρχε πια σφυγμός στο κορμί του Ολυμπιακού. Ο παθιασμένος Χολ επέστρεψε κακήν κακώς στο παρκέ αντί του Πίτερς, αλλά ήταν όπως είδαμε παγωμένος. Όπως θα έλεγαν οι πολλοί που πήγαν νωρίτερα στο γειτονικό Φανάρι για να λάβουν φώτιση, η έκβαση του αγώνα ήταν πλέον Φως Φανάρι.

Το ρίσκο του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν να παίξει την κρίσιμη ζαριά με πεντάδα που δεν διέθετε ούτε κορμιά ούτε αμυντικό φίλτρο: Μόρις, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Πίτερς. Χαμηλά οξέα, χαμηλά λιπαρά. Απέναντι σε αντίπαλο μαθημένο να ζει με τη σκληράδα του τραχήλου του.

«Ευχαριστώ πολύ», απάντησε ο Γουέιντ Μπάλντγουιν με τα ελληνικά που έμαθε όσο φορούσε τα ερυθρόλευκα και αποτελείωσε την πρώην ομάδα του, εκτελώντας και μοιράζοντας ανενόχλητος πάνω από χέρια και κεφάλια: 17 πόντοι, 11 ασίστ, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, στατιστική που ο Ολυμπιακός δεν μπορεί ούτε να ονειρευτεί από τους δικούς του πόιντ γκαρντ.

Ο Μόντε Μόρις έφαγε πολύ ξύλο από τους δυναμικούς γκαρντ της Φενέρ και μοιραία υποχώρησε, ενώ η άμυνα έδωσε στους Τούρκους ένα πλούσιο ρεπερτόριο από ελεύθερα σουτ. Τα 10/18 τρίποντα του δευτέρου μέρους μπορεί να μοιάζουν υπερβολικά πολλά μετά από το ολοστρόγγυλο 0/13 του πρώτου, αλλά δεν είναι να πεις ότι η Φενέρ υστερεί σε δύναμη πυρός.

Το πρόβλημα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν βρήκε τρόπο να τα ανταποδώσει. Κάπου διάβασα ότι η Φενέρ έχει την καλύτερη άμυνα της τελευταίας δεκαετίας, με ποσοστό αντιπάλων 42,8% εντός παιδιάς. Πόσο έγραψε ο αποψινός Παναθηναϊκός; Περίπου το ίδιο: 43,7 τοις εκατό, με τέσσερις μόνο ενεργούς σκόρερς στο παρκέ, εκ των οποίων ο ένας (Χολ) ετερόφωτος.

Τα λάθη του Ολυμπιακού ήταν ελάχιστα για τέτοιο ματς (8) και οι ασίστ ουκ ολίγες (19), αλλά η ζημιά έγινε στα μετόπισθεν, όπου η Φενέρ έβαλε 26 πόντους στην τελευταία περίοδο.

Εάν ο Ολυμπιακός κέρδιζε, θα ήταν αυτή τη στιγμή ισόβαθμος μαζί της, αλλά και (τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές) με τους Παναθηναϊκό, Μονακό. Πλέον εγκλωβίστηκε και πάλι στον Όμιλο των πλέι-ιν (7-10) και θα περιμένει τους πρωταθλητές για τη ρεβάνς σε μερικές εβδομάδες στο Φάληρο. Καιρού επιτρέποντος, φυσικά.

