Το τέρας με τα πέντε κεφάλια

Ο Νίκος Παπαδογιάννης βλέπει τους πρωτοκλασάτους γκαρντ του Παναθηναϊκού να βρίσκονται ταυτόχρονα σε καλό φεγγάρι.

Για πρώτη φορά από το ξεκίνημα της σεζόν, ο Παναθηναϊκός θυμίζει το τετρακφαλο τέρας που ιδιοκτήτης, προπονητής και οπαδοί οραματίστηκαν. Οι τέσσερις πρωτοκλασάτοι γκαρντ που καλούνται να βρουν modus operandi μέσα σ’ ένα μποτιλιάρισμα που θεωρητικά είναι δύσκολο να χωρέσει τόσα και τέτοια «εγώ», πόσο μάλλον να τα μετατρέψει σε «εμείς», βρίσκονται όλοι ταυτόχρονα σε καλό φεγγάρι.

Ο Κώστας Σλούκας (ελαφρά τραυματίας και απών από το Κάουνας) διανύει περίοδο δεύτερης νιότης, που ώρες ώρες μοιάζει καλύτερη από την πρώτη.

Ο Τζέριαν Γκραντ αποτίναξε από το κορμί του την καλοκαιρινή σκουριά και δαγκώνει ό,τι κινείται, χωρίς να λησμονεί το σκοράρισμα.

Ο Τι Τζέι Σορτς βρίσκει σιγά σιγά τον ρόλο του και με τη γλώσσα του μικροκαμωμένου σώματος φωνάζει: «Αφήστε το πάνω μου, μπορώ».

Ο Κέντρικ Ναν δεν έχει καν κακό φεγγάρι, παρά μόνο έναν κακό εαυτό που ενίοτε παρασύρεται σε περιττά νεύρα και (θυμηθείτε το ξεδιάντροπο σπρώξιμο στον Μόουζες Ράιτ ή την αγκωνιά στον Τέιλορ της Βαλένθια) σε αδικαιολόγητα αντιαθλητικά φάουλ.

Στην πραγματικότητα τα κεφάλια του θηρίου δεν είναι τέσσερα αλλά πέντε, αφού στην εξίσωση περισσεύει χώρος για τον Τσέντι Όσμαν, «το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης» σύμφωνα με τον Ιωάννη Παπαπέτρου, που ολοένα συχνότερα κατεβαίνει στη θέση «4» όπου γίνεται άλυτο πρόβλημα για τον ατυχή που καλείται να τον σταματήσει.

Οι υπόλοιποι υποχρεώνονται εκ των πραγμάτων σε ρόλο χαμάλη, αλλά οι χαμάληδες κάνουν τη διαφορά όταν οι πατρίκιοι παθαίνουν αλλεργία στον ιδρώτα. Ποιος χρειάζεται σκοράρισμα από τους δύο βασικούς ψηλούς (Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ), όταν αυτοί προσφέρουν 15 ριμπάουντ στην οικονομική συσκευασία των 4 σουτ;

Ο Παναθηναϊκός του Κάουνας είχε την πολυτέλεια να παραμερίσει και τους Μήτογλου, Χολμς, αφού ο τρίτος σέντερ Γιούρτσεβεν έδωσε 14 πόντους σε 12:39 συμμετοχής και κράτησε το φρούριο όταν χρειάστηκε να πάρει κάποιος τη μπάλα χαμηλά και να ανταποδώσει τα καλάθια που η «άμυνα» χάριζε γενναιόδωρα στους Λιθουανούς.

Κλασσική περίπτωση microwave scorer, o Τούρκος προσφέρει στον Παναθηναϊκό 8,2 πόντους (αλλά και 4,5 ριμπάουντ) με 66% ευστοχία και 79% στις βολές σε 15 λπτά συμμετοχής.

Επειδή ακριβώς ο ήρεμος Γιούρτσεβεν ενσαρκώνει το Σχέδιο Γ στη θέση «5» και επειδή είναι περίπου αδύνατο να βρεθεί Δεκέμβριο μήνα σέντερ ικανός να ανταποκριθεί στα «θέλω» της ομάδας και παράλληλα να συμβιβαστεί σε μετριοπαθή μισθό και σε 10-12 λεπτά συμμετοχής, νομίζω ότι η παραμονή του Γιούρτσεβεν στο ΟΑΚΑ είναι περίπου μονόδρομος.

Μερικά νουμεράκια ακόμη, για να περάσει το πρωινό. Απτόητος από την απουσία του Σλούκα, ο Παναθηναϊκός μοίρασε 24 ασίστ, υπέπεσε σε 11 λάθη και έφτασε τους συνήθεις 92 πόντους, απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, η οποία μάλιστα έπαιζε στην κατηφορική έδρα της και μπήκε στο προτελευταίο βιράζ με προβάδισμα 14 βημάτων (56-42). Οι φετινοί μέσοι όροι του, στα προηγούμενα 15 παιχνίδια, ήταν 19,5 και 10,8 και 88,5 αντίστοιχα. Καμία κατακρήμνιση, λοιπόν. Αν μη τι άλλο, οι δείκτες αυξήθηκαν.

Η άμυνα του πρώτου ημιχρόνου ήταν μία άσχημη μουντζούρα (παρά το ποντάρισμα του Άταμαν σε σχήματα με ανασταλτικές ικανότητες), αλλά η κατάσταση βελτιώθηκε προϊόντος του χρόνου: 28 πόντοι παθητικό στην πρώτη περίοδο, 22 στη δεύτερη, 14 στην τρίτη.

Όταν μπήκε η τέταρτη, ο Σορτς ενορχήστρωνε με απανωτές ασίστ και οι Ναν, Όσμαν βομβάρδιζαν σαν δαιμονισμένοι. Οι δυό τους πέτυχαν μαζί 23 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο σε μία επίδειξη ολοκληρωτικού μπάσκετ, ενώ ολόκληρη η Ζαλγκίρις έβαλε μετά κόπων και βασάνων 21.

Για να είμαστε τίμιοι, βέβαια, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πριν από τον Παναθηναϊκό άλωσαν εκκωφαντικά το Κάουνας μέσα στον Δεκέμβρη ομάδες χαμηλού βεληνεκούς, όπως η Εφές (64-87) και η Μακάμπι (65-83). Ωστόσο, η αινιγματική Ζαλγκίρις κατατρόπωσε τις Φενέρ και Βαλένθια, ενώ πανηγύρισε διπλά στη Βαρκελώνη και στο Μόντε Κάρλο. Όποιος της δώσει δικαιώματα, κινδυνεύει να πληρώσει σε σκληρό νόμισμα.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε χρυσή πιστωτική κάρτα, έφυγε καμαρωτός από το παλιό σπίτι του ανενεργού Μάριους Γκριγκόνις και ολοκληρώνει το ημερολογιακό έτος με τρεις απανωτές νίκες και έχει μπροστά του σχεδόν ένα δεκαήμερο για να προετοιμάσει το ευρωντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Εκεί θα έχει σύμμαχο τον έκτο παίκτη του, αλλά είναι το τετρακέφαλο τέρας αυτό που τον κάνει να πιστεύει ότι πλησιάζει η στιγμή της αναρρίχησης στην κορυφή. Το φάιναλ-φορ της Αθήνας απέχει πλέον πέντε μήνες. Και ο ορίζοντας μοιάζει σχεδόν ανέφελος.

Τα υπόλοιπα τα είπαμε χθες το βράδυ στο Gazz Floor, με διεισδυτική ανάλυση από τοv Hoopfellas. Εάν το χάσατε, μπορείτε να το παρακολουθήσετε με χρονοκαθυστέρηση ακολουθώντας αυτόν εδώ τον σύνδεσμο,. Μέσα στη μέρα έρχεται και το ολόφρεσκο Old School. Θα τα ξαναπούμε αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, το βράδυ της Παρασκευής, με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη Μπολόνια. Ευχές σε όλους για περισσότερη ανθρωπιά και ενσυναίσθηση.



