Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του ο Εργκίν Άταμαν στο δεύτερο δεκάλεπτο μετά από τρία συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ της Βαλένθια.

Σε σειρά υψηλής έντασης έχει εξελιχθεί αυτή ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια με τους Ισπανούς να έχουν ξεκινήσει και πάλι δυναμικά στο Game 4 θυμίζοντας έντονα τη λειτουργία τους στο Game 3.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τη Βαλένθια στο +11 (17-28) μετά από καλάθι του διψήφιου Ζαν Μοντέρο, ο Εργκίν Άταμαν δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του με τον τρόπο που αμύνονταν οι παίκτες του. Συγκεκριμένα, στα 12' οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ κατάφεραν να ανανεώσουν την επίθεσή τους τρεις φορές παίρνοντας τρία επιθετικά ριμπάουντ αναγκάζοντας τον Τούρκο τεχνικό να βγει εκτός εαυτού και να φτάσει στο ύψος της γραμματείας για να τα... ψάλει στους παίκτες του.