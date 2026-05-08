Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Έξαλλος ο Άταμαν, τα... έψαλε στους παίκτες του!
Σε σειρά υψηλής έντασης έχει εξελιχθεί αυτή ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια με τους Ισπανούς να έχουν ξεκινήσει και πάλι δυναμικά στο Game 4 θυμίζοντας έντονα τη λειτουργία τους στο Game 3.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τη Βαλένθια στο +11 (17-28) μετά από καλάθι του διψήφιου Ζαν Μοντέρο, ο Εργκίν Άταμαν δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του με τον τρόπο που αμύνονταν οι παίκτες του. Συγκεκριμένα, στα 12' οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ κατάφεραν να ανανεώσουν την επίθεσή τους τρεις φορές παίρνοντας τρία επιθετικά ριμπάουντ αναγκάζοντας τον Τούρκο τεχνικό να βγει εκτός εαυτού και να φτάσει στο ύψος της γραμματείας για να τα... ψάλει στους παίκτες του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.