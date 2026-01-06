Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές για τα ματς της 20ης αγωνιστικής

Ο δεύτερος γύρος της Euroleague ξεκινά και οι δημοσιογράφοι του Gazzetta παρέα με την bwin παρουσιάζουν τις ομάδες τους στο νέο επεισόδιο του Euroleague Fantasy Rules.

Η κλεψύδρα της κανονικής περιόδου της φετινής Euroleague έχει ήδη αδειάσει κατά το ήμισυ.

Μετά από 19 αγωνιστικές, τα δεδομένα στη μάχη της βαθμολογίας παραμένουν εξαιρετικά ρευστά, όπως συμβαίνει και στην αντίστοιχη μάχη των fantasy coaches του Euroleague Fantasy Challenge.

Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast του Gazzetta, Euroleague Fantasy Rules παρέα με την bwin, επίσημη χορηγό του Euroleague Fantasy, Κωνσταντίνος Κωλαΐτης και Νίκος Δενδρινός κάνουν... ποδαρικό στο 2026 παρουσιάζοντας την εικόνα των ομάδων τους και τις επιλογές τους για την 20η αγωνιστική, λίγο πριν το τζάμπολ.

Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:

Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.

Κωδικός: 116450-CGISY