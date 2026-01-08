Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Πρόκληση ο αγώνας με έναν τόσο ιστορικό σύλλογο»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Μπάγερν Μονάχου (9/1, 21:15) και ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για την εν λόγω αναμέτρηση, αποθεώνοντας τους Πειραιώτες.

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για το ματς της Παρασκευής (9/1, 21:15) ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μπάγερν, με τον κόουτς των Βαυαρών να μιλά με κολακευτικά λόγια για τους γηπεδούχους Πειραιώτες.

«Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν έρχεται στην καλύτερη δυνατή στιγμή, αν και μια αναμέτρηση με αυτόν τον ιστορικό σύλλογο αποτελεί πάντα τεράστια πρόκληση. Προερχόμαστε από κάποια θετικά αποτελέσματα τόσο στη Bundesliga όσο και στη EuroLeague, όμως θα έχουμε απουσίες, καθώς ορισμένοι παίκτες είναι καταπονημένοι. Περιμένω από όσους αγωνιστούν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία τους και να μας δώσουν νέα ενέργεια. Παρά τα προβλήματα και την ποιότητα που διαθέτει η ομάδα του Πειραιά, θέλουμε να συνεχίσουμε στον δρόμο μας», ανέφερε ο Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Για τον MVP της 20ης αγωνιστικής, Αντρέας Ομπστ, ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, είπε: «Μου αρέσει πάρα πολύ, όχι μόνο επειδή σκοράρει σταθερά, αλλά γιατί αναλαμβάνει πάντα ευθύνες στην άμυνα, κάτι που φαίνεται σε όλους. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς αμυντικά, γιατί το αμυντικό μας πλάνο ξεκινά από τον πόιντ γκαρντ».