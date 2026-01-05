Η Παρτίζαν είπε αντίο στον Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον παίκτη να ετοιμάζεται για Ολυμπιακό.

Έτοιμος να φορέσει τα «ερυθρόλευκα» ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού ο παίκτης ήρθε σε συμφωνία για τη λύση του συμβολαίου του με την Παρτίζαν. Ο πρώην ψηλός των Σέρβων έρχεται στον Ολυμπιακό για να δώσει λύσεις στη θέση του σέντερ και να παίξει τη θέση μαζί με Μιλουτίνοφ και Χολ.

Πάντως η Παρτίζαν ήδη αποχαιρέτησε τον παίκτη μέσω επίσημης ανακοίνωσης της και ψάχνει για τον αντικαταστάτη του.

«Ο Τάιρικ Τζόουνς δεν θα φορά πλέον τη φανέλα της Παρτίζαν. Μετά τη χθεσινή συμφωνία, ο παίκτης θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλο σύλλογο, ενώ στους «ασπρόμαυρους» θα αποδοθεί η αντίστοιχη χρηματική αποζημίωση.

Η Παρτίζαν εύχεται στον Τάιρικ καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας του και στρέφεται σε άλλες λύσεις στην αγορά», αναφέρει.