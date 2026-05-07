Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί με τα καλύτερα λόγια στον Βλάντο Γιάνκοβιτς για την προσφορά του στην ομάδα και στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, μετά από 19 χρόνιας παρουσίας στα παρκέ με το Περιστέρι να τον αποχαιρετά και να τον ευχαριστεί για την προσφορά του με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Instagram απάντησε κάτω από την ανάρτηση του Περιστερίου γράφοντας: «Ένα όμορφο ταξίδι ολοκληρώθηκε για σένα Βλάντο Γιάνκοβιτς. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ομάδα μας, αλλά και συνολικά στο ελληνικό μπάσκετ! Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στη συνέχεια της ζωής σου και σε ό,τι κι αν επιλέξεις να κάνεις».

Μεταξύ άλλων ο Γιάνκοβιτς φόρεσε τη φανέλα του Πανιωνίου, της Μέγκα Βιζούρα, του Παναθηναϊκού, της Βαλένθια, του Άρη, της Ανδόρα, του Χολαργού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, της Καρδίτσας και του Περιστερίου.

Ο ίδιος ο Γιάνκοβιτς μίλησε στην κάμερα του Περιστερίου γι' αυτή του την απόφαση: «Η εμπειρία μου μού λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις μια ομάδα σαν κι αυτή, καθώς και μία σεζόν σαν κι αυτή. Έχω μεγάλο σεβασμό σε όλους σας σε αυτό το δωμάτιο. Πραγματικά, ήταν μία ξεχωριστή σεζόν για μένα. Είναι δύσκολο το ξέρω. Το σκεφτόμουν τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος και πιστεύω ότι ζω με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ».