Ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς αποχαιρέτησε το μπάσκετ μ’ ένα συγκινητικό τρόπο μετά το τέλος του αγώνα του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ.

Έπειτα από 20 χρόνια σπουδαίας καριέρας στο υψηλό επίπεδο, όπου κατέκτησε τίτλους ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς έγραψε τον επίλογο στο Game 2 των playoffs της Stoiximan GBL ανάμεσα στο Περιστέρι και τον ΠΑΟΚ, όπου ο «δικέφαλος» επικράτησε (77-72) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ο 36χρονος φόργουορντ που ξεκίνησε την καριέρα του από τον Πανιώνιο και ακολούθησαν Μέγκα, Παναθηναϊκός, Βαλένθια, Άρης, Ανδόρα, Χολαργός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Καρδίτσα και τελευταίος σταθμός το Περιστέρι.

Ο Γιάνκοβιτς σ’ αυτή την 20ετία που βρέθηκε στα παρκέ κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό (2014) και τέσσερις φορές το Κύπελλο, τρεις με το «τριφύλλι» (2014-16) και μία με την ΑΕΚ (2020).

«Αγαπητό μπάσκετ, σε ευχαριστώ για αυτά τα 20 χρόνια. Μου έμαθες περισσότερα πράγματα απ’ όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ όταν ήμουν παιδί. Όλα άξιζαν τον κόπο. Ήταν τιμή και προνόμιο» έγραψε στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

Μάλιστα και ο σύλλογος του Περιστερίου παρουσίασε ένα βίντεο με τον Βλαδίμηρο Γιάνκοβιτς στο οποίο αναφέρεται στην μεγάλη ικανοποίηση του που συνεργάστηκε με την ομάδα των «δυτικών προαστίων» και δεν παρέλειψε να δηλώσει τον σεβασμό του προς όλα τα μέλη του συλλόγου και ειδικότερα για τους συμπαίκτες του και τα πολύ καλά αποδυτήρια που είχαν δημιουργήσει τη φετινή σεζόν.



