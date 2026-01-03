Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Telekom Center Athens κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό για την 19η αγωνιστική της Euroleague. Δείτε τα highlights του αγώνα.

Το ντέρμπι της Euroleague βάφτηκε σε... ερυθρόλευκα χρώματα καθώς ο Ολυμπιακός πέρασε από το «Telekom Center Athens» κερδίζοντας τον αιώνιο αντίπαλό του με 82-87.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στο 11-7 ρεκόρ έχοντας και ένα ματς... χρωστούμενο, ενώ ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο 12-7 και έχασε την ευκαιρία να «πατήσει» στην κορυφή.

Για τους νικητες ο Σάσα Βεζένκοβ είχε 24 πόντους με 4/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 λάθη, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που «υπέγραψε» τη νίκη και το «dagger» στα 50'' πριν από τη λήξη είχε άλλους 21 πόντους με 4/5 δίποντα, 3/8 τρίποντα και 4/4 βολές.

Για τον Παναθηναϊκό ο Κέντρικ Ναν ήταν μια... ομάδα μόνος του, έχοντας 32 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ σε 35:50 λεπτά συμμετοχής.