Η Μπάγερν Μονάχου ήταν καταιγιστική απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ καθώς επιβλήθηκε με 95-71 και γεύτηκε τη χαρά της νίκης έπειτα από περίπου δύο μήνες!

Αυτό κι αν ήταν έκπληξη. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήγε στο Μόναχο διανύοντας μια καταπληκτική περίοδο με πέντε διαδοχικές νίκες στην Euroleague και μάλιστα με τρομερές εμφανίσεις. Η δε Μπάγερν Μονάχου, ουραγός πριν το τζάμπολ, μετρούσε εννιά σερί ήττες και είχε να νικήσει από τις 6 Νοεμβρίου του περασμένου έτους. Κι όμως, διέλυσε τους Ισραηλινούς παίζοντας καταπληκτικό μπάσκετ για τρία δεκάλεπτα. Η Μακάμπι έδειξε χαμένη στο παρκέ και από το 13ο λεπτό του αγώνα στερήθηκε των υπηρεσιών του Λόνι Ουόκερ ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στον ώμο.

Ο αγώνας

Ακριβέστατη στην εκτέλεση στα σουτ εντός παιδιάς (9/12), βγάζοντας επίσης ενέργεια στο παρκέ, η Μπάγερν είχε τον έλεγχο του ρυθμού στο πρώτο δεκάλεπτο (21-14, 7’). Η Μακάμπι δεν είχε ρυθμό στην επίθεση και βρήκε τους 10 από τους 23 πόντους της στην πρώτη περίοδο από τη γραμμή των βολών καθώς νωρίς στο παιχνίδι απέκτησε το σχετικό μπόνους (31-23, 10’).

Στη δεύτερη περίοδο, η Μπάγερν δεν είχε τον επιθετικό οίστρο της πρώτης περιόδου αλλά διατήρησε τον έλεγχο του ρυθμού. Η Μακάμπι είδε τον Λόνι Ουόκερ να αποχωρεί με τραυματισμό στον ώμο 7’33’’ πριν το τέλος του ημιχρόνου, έκανε εύκολα το λάθος και βρέθηκε στο -12 (47-35, 17’). Κρατήθηκε όμως στο παιχνίδι χάρη στον Μπρισέτ (13π.) καθώς η Μπάγερν είχε πολυφωνία στην επίθεση.

Με επιβλητική εμφάνιση στο πρώτο μισό της 3ης περιόδου, η διαφορά πήγε στο +20 (64-44) για την Μπάγερν καθώς η Μακάμπι έδειχνε... σκορπισμένη στο γήπεδο. Το επιμέρους σκορ των γηπεδούχων έφτασε στο 22-3 (74-47, 28') έχοντας καταπληκτικό ρυθμό στην επίθεση ενώ οι παίκτες της Μακάμπι δεν είχαν την ψυχική δύναμη για να κάνουν τα αυτονόητα.

Κι εκεί που φαινόταν ό,τι όλα είχαν κριθεί, η Μακάμπι προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά στις αρχές της τελευταίας περιόδου καθώς η Μπάγερν δεν είχε την ίδια ένταση στο παιχνίδι της (78-62, 34'). Εκεί ο Ρέιμαν αστόχησε σε ελεύθερες βολές πετώντας στα σκουπίδια την ευκαιρία μείωσης της απόστασης και το καλάθι που σημείωσε ο Λούτσιτς μάλλον απελευθέρωσε την ομάδα του από τη ξαφνική πίεση που είχε αποκτήσει (84-64, 35').

Τα δεκάλεπτα: 31-23, 50-41, 76-54, 95-71

O MVP… ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς αν και η Μπάγερν δεν ήταν... ομάδα του ενός αλλά είχε ένα σωρό πρωταγωνιστές.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Μπρισέτ ο οποίος μάλιστα δεν πήρε πάσες στο δεύτερο ημίχρονο!

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… η εκτελεστική ακρίβεια της Μπάγερν στα σου εντός παιδιάς καθώς τελείωσε το παιχνίδι με 66.7%