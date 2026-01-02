Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε εξαιρετική τέταρτη περίοδο και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη απέναντι στη Ντουμπάι, φτάνοντας στην επικράτηση με το εντυπωσιακό 107-93.
Ματσάρα είχαμε στη Μαδρίτη, με την Ρεάλ να επικρατεί της Ντουμπάι με το εντυπωσιακό 107-93.
Το ματς είχε σκαμπανευάσματα, με την Ρεάλ να κάνει το τέλειο δεύτερο ημίχρονο και να φέρνει τούμπα τα δεδομένα, φτάνοντας στη νίκη.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Ρεάλ ανέβηκε στο 11-8, ενώ η Ντουμπάι υποιχώρησε στο 9-10.
- MVP: Ο Χεζόνια σταμάτησε στους 20 πόντους, όμως εξαιρετικοί ήταν επίσης οι Λάιλς (17π.), Καμπάτσο (17π., 6ασ.), Αμπάλδε (14π.), Ντεκ (12π.) και Μαλεντόν (10π.).
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Στους 26 πόντους σταμάτησε ο Ντουέιν Μπέικον.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: 20 ασίστ για μόλις 10 λάθη είχε η Ρεάλ.
Τα δεκάλεπτα: 27-24, 44-58, 73-74, 107-93
|Real Madrid
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|T. Lyles
|19:14
|17
|6/8
|75%
|5/5
|100%
|1/3
|33.3%
|4/4
|100%
|1
|3
|4
|1
|2
|1
|0
|0
|21
|6
|A. Abalde *
|19:23
|14
|6/7
|85.7%
|5/6
|83.3%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|0
|2
|1
|2
|0
|18
|7
|F. Campazzo *
|26:37
|17
|5/13
|38.5%
|3/7
|42.9%
|2/6
|33.3%
|5/5
|100%
|0
|0
|0
|6
|5
|0
|1
|1
|18
|8
|C. Okeke *
|10:46
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|11
|M. Hezonja *
|25:45
|20
|7/14
|50%
|5/9
|55.6%
|2/5
|40%
|4/4
|100%
|1
|3
|4
|2
|3
|1
|1
|1
|17
|14
|G. Deck
|24:15
|12
|4/6
|66.7%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|2
|5
|7
|1
|3
|1
|1
|0
|17
|16
|U. Garuba
|15:01
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|1
|3
|2
|0
|2
|6
|22
|W. Tavares *
|24:59
|6
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|4/5
|80%
|2
|4
|6
|1
|3
|1
|1
|4
|16
|23
|S. Llull
|06:45
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|4
|1
|1
|0
|0
|5
|24
|A. Feliz
|09:53
|5
|2/6
|33.3%
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|4
|1
|0
|1
|-2
|25
|A. Len
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|107
|38/65
|58.5%
|29/45
|64.4%
|9/20
|45%
|22/24
|91.7%
|14
|19
|33
|20
|19
|10
|7
|7
|136
|Dubai Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Jurica Golemac
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|3
|D. Bacon *
|33:20
|26
|5/13
|38.5%
|4/5
|80.0%
|4/5
|80.0%
|1
|0
|1
|1
|3
|2
|0
|0
|12
|4
|A. Avramovic
|18:22
|13
|5/10
|50.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|7
|3
|1
|3
|0
|13
|5
|A. Abass *
|11:46
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|7
|K. Prepelic
|05:17
|0
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|-3
|1
|8
|D. Bertans
|21:41
|5
|0/0
|0%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|7
|10
|J. Anderson
|23:36
|6
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|6
|15
|S. Sanli
|12:10
|7
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|0
|0
|4
|17
|M. Kabengele *
|26:10
|11
|4/7
|57.1%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|3
|1
|0
|1
|10
|22
|T. Armstrong
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|M. Wright IV *
|30:34
|14
|4/5
|80.0%
|0/3
|0%
|6/6
|100%
|0
|2
|2
|6
|5
|1
|0
|0
|16
|30
|F. Petrusev *
|17:04
|11
|1/2
|50.0%
|0/0
|0%
|9/9
|100%
|0
|2
|2
|0
|2
|2
|1
|2
|15
|34
|K. Kamenjas
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|93
|20/40
|50.0%
|10/21
|47.6%
|23/24
|95.8%
|8
|15
|23
|17
|24
|9
|4
|3
|86
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.