Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε εξαιρετική τέταρτη περίοδο και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη απέναντι στη Ντουμπάι, φτάνοντας στην επικράτηση με το εντυπωσιακό 107-93.

Ματσάρα είχαμε στη Μαδρίτη, με την Ρεάλ να επικρατεί της Ντουμπάι με το εντυπωσιακό 107-93.

Το ματς είχε σκαμπανευάσματα, με την Ρεάλ να κάνει το τέλειο δεύτερο ημίχρονο και να φέρνει τούμπα τα δεδομένα, φτάνοντας στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Ρεάλ ανέβηκε στο 11-8, ενώ η Ντουμπάι υποιχώρησε στο 9-10.

MVP : Ο Χεζόνια σταμάτησε στους 20 πόντους, όμως εξαιρετικοί ήταν επίσης οι Λάιλς (17π.), Καμπάτσο (17π., 6ασ.), Αμπάλδε (14π.), Ντεκ (12π.) και Μαλεντόν (10π.).

: Ο Χεζόνια σταμάτησε στους 20 πόντους, όμως εξαιρετικοί ήταν επίσης οι Λάιλς (17π.), Καμπάτσο (17π., 6ασ.), Αμπάλδε (14π.), Ντεκ (12π.) και Μαλεντόν (10π.). Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ : Στους 26 πόντους σταμάτησε ο Ντουέιν Μπέικον.

: Στους 26 πόντους σταμάτησε ο Ντουέιν Μπέικον. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: 20 ασίστ για μόλις 10 λάθη είχε η Ρεάλ.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 44-58, 73-74, 107-93

Real Madrid FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 T. Lyles 19:14 17 6/8 75% 5/5 100% 1/3 33.3% 4/4 100% 1 3 4 1 2 1 0 0 21 6 A. Abalde * 19:23 14 6/7 85.7% 5/6 83.3% 1/1 100% 1/2 50% 0 3 3 0 2 1 2 0 18 7 F. Campazzo * 26:37 17 5/13 38.5% 3/7 42.9% 2/6 33.3% 5/5 100% 0 0 0 6 5 0 1 1 18 8 C. Okeke * 10:46 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 2 1 0 0 0 4 11 M. Hezonja * 25:45 20 7/14 50% 5/9 55.6% 2/5 40% 4/4 100% 1 3 4 2 3 1 1 1 17 14 G. Deck 24:15 12 4/6 66.7% 2/4 50% 2/2 100% 2/2 100% 2 5 7 1 3 1 1 0 17 16 U. Garuba 15:01 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 1 3 2 0 2 6 22 W. Tavares * 24:59 6 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 4/5 80% 2 4 6 1 3 1 1 4 16 23 S. Llull 06:45 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 4 1 1 0 0 5 24 A. Feliz 09:53 5 2/6 33.3% 1/4 25% 1/2 50% 0/0 0% 2 0 2 0 4 1 0 1 -2 25 A. Len 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 200:00 107 38/65 58.5% 29/45 64.4% 9/20 45% 22/24 91.7% 14 19 33 20 19 10 7 7 136