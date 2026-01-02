Ρεάλ - Ντουμπάι 107-93: Η Βασίλισσα «καθάρισε» στο τέλος

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε εξαιρετική τέταρτη περίοδο και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη απέναντι στη Ντουμπάι, φτάνοντας στην επικράτηση με το εντυπωσιακό 107-93.

Ματσάρα είχαμε στη Μαδρίτη, με την Ρεάλ να επικρατεί της Ντουμπάι με το εντυπωσιακό 107-93.

Το ματς είχε σκαμπανευάσματα, με την Ρεάλ να κάνει το τέλειο δεύτερο ημίχρονο και να φέρνει τούμπα τα δεδομένα, φτάνοντας στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Ρεάλ ανέβηκε στο 11-8, ενώ η Ντουμπάι υποιχώρησε στο 9-10.

  • MVP: Ο Χεζόνια σταμάτησε στους 20 πόντους, όμως εξαιρετικοί ήταν επίσης οι Λάιλς (17π.), Καμπάτσο (17π., 6ασ.), Αμπάλδε (14π.), Ντεκ (12π.) και Μαλεντόν (10π.).
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Στους 26 πόντους σταμάτησε ο Ντουέιν Μπέικον.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: 20 ασίστ για μόλις 10 λάθη είχε η Ρεάλ.

 

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 44-58, 73-74, 107-93

Real MadridFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0T. Lyles19:14176/875%5/5100%1/333.3%4/4100%1341210021
6A. Abalde *19:23146/785.7%5/683.3%1/1100%1/250%0330212018
7F. Campazzo *26:37175/1338.5%3/742.9%2/633.3%5/5100%0006501118
8C. Okeke *10:4621/1100%1/1100%0/00%0/00%101210004
11M. Hezonja *25:45207/1450%5/955.6%2/540%4/4100%1342311117
14G. Deck24:15124/666.7%2/450%2/2100%2/2100%2571311017
16U. Garuba15:0142/2100%2/2100%0/00%0/00%213132026
22W. Tavares *24:5961/250%1/250%0/00%4/580%2461311416
23S. Llull06:4500/00%0/00%0/00%0/00%101411005
24A. Feliz09:5352/633.3%1/425%1/250%0/00%20204101-2
25A. Len00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
TOTAL200:0010738/6558.5%29/4564.4%9/2045%22/2491.7%14193320191077136
Dubai BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Jurica GolemacMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3D. Bacon *33:20265/1338.5%4/580.0%4/580.0%1011320012
4A. Avramovic18:22135/1050.0%1/333.3%0/00%1127313013
5A. Abass *11:4600/20%0/10%0/00%213001001
7K. Prepelic05:1700/00%0/10%0/00%00002000-31
8D. Bertans21:4150/00%1/333.3%2/2100%033110007
10J. Anderson23:3660/00%2/2100%0/00%011111006
15S. Sanli12:1071/1100%1/1100%2/2100%000040004
17M. Kabengele *26:10114/757.1%1/250.0%0/00%1341310110
22T. Armstrong00:0000/00%0/00%0/00%000000000
25M. Wright IV *30:34144/580.0%0/30%6/6100%0226510016
30F. Petrusev *17:04111/250.0%0/00%9/9100%0220221215
34K. Kamenjas00:0000/00%0/00%0/00%000000000
TOTAL200:009320/4050.0%10/2147.6%23/2495.8%81523172494386

     

