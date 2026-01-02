Ο Μπρούνο Καμπόκλο, εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει στη Σερβία για λογαριασμό της Παρτίζαν, αφότου αποχωρήσει από τη Χάποελ.

Ο Μπρούνο Καμπόκλο ξεκίνησε τη σεζόν, αγωνιζόμενος με τα χρώματα της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ωστόσο τα πράγματα υποτροπίασαν για τον ίδιο, καθώς η διοίκηση του συλλόγου, τον ενημέρωσε πως δεν τον υπολογίζει ενόψει της συνέχειας.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δείχνει να έχει «κλειδώσει» τη γραμμή των ψηλών της με τους Οτούρου, Μότλεϊ και Οντιασέ, με τον Βραζιλιάνο να περισσεύει.

Με τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα ο επόμενος σταθμός που είναι φαβορί για να γίνει μέλος ο 30χρονος σέντερ είναι η Παρτίζαν.

Ο Καμπόκλο έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στη Σερβία μετά τη σεζόν 2023-24 όπου πέρασε.

Προς το παρών οι Σέρβοι, δεν έχουν δείξει ακόμα ενδιαφέρον για τον Βραζιλιάνο, όπου βρίσκεται ακόμα εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.

Θυμίζουμε πως μεταγραφές από ομάδες της EuroLeague, είναι εφικτές μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου και αναμένεται να υπάρξουν κομβικές εξελίξεις τα επόμενα 24ωρα.

