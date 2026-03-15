Σύμφωνα με την Bild η ΑΕΚ είναι μεταξύ των ομάδων που ρώτησαν για τον επιθετικό της Μπέρμιγχαμ, Μάρβιν Ντουκς.

Δημοσίευμα της γερμανικής Bild κάνει λόγο ότι η ΑΕΚ είναι ανάμεσα στις ομάδες που έχουν ρωτήσει για τον 32χρονο φορ της Μπέρμιγχαμ, Μάρβιν Ντουκς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί και σε άλλες ελληνικές ομάδες.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει, «η ΑΕΚ και η Ρεάλ Σοσιεδάδ ρώτησαν πρόσφατα για την περίπτωση του Ντουκς. Υπάρχει επίσης ενδιαφέρον από το MLS. Ο Ντουκς παραμένει ένας περιζήτητος παίκτης στην αγορά, έχοντας πλέον αποδείξει ότι μπορεί να αποδώσει και στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι δύο σύλλογοι της Μπουντεσλίγκα είχαν ήδη ενδιαφερθεί για τον επιθετικό κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, ρωτώντας για πιθανό δανεισμό ή ακόμη και κανονική μεταγραφή. Εκείνη την περίοδο, πάντως, μια αποχώρηση από την Αγγλία δεν ήταν στα πλάνα του Ντουκς».

Ο 32χρονος υψηλόσωμος Γερμανός φορ πήρε μεταγραφή το καλοκαίρι για την Μπέρμιγχαμ από τη Βέρντερ Βρέμης έναντι 2 εκατ ευρώ. Το συμβόλαιό του έχει ισχύ ως το 2028 και φέτος μετράει 32 συμμετοχές με 11 γκολ και δύο ασίστ. Πάντως αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΕΚ διαθέτει τρεις παίκτες για τη γραμμή κρούσης και συγκεκριμένα τους Γιόβιτς, Βάργκα και Ζίνι.