Παρακάμερα Ολυμπιακού: Η αδερφική αγκαλιά των Ελ Καμπί - Ταρέμι και η αποθέωση στον Μαροκινό
Η παρακάμερα της ομάδας του Ολυμπιακού για το εκτός έδρας 3-0 με τον ΟΦΗ είχε μέσα στους πρωταγωνιστές τον Ελ Καμπί.
Με ένα βίντεο 4 λεπτών και 21 δευτερολέπτων η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδειξε πλάνα από την εξέδρα αλλά και τον αγώνα με τον ΟΦΗ στο 3-0 υπέρ των Ερυθρόλευκων. Ο Ελ Καμπί ήταν το πλέον κεντρικό πρόσωπο στο βίντεο με την αποθέωση που γνώρισε από τον κόσμο αλλά και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού ενώ υπήρξε και η αδερφική αγκαλιά του με τον Ταρέμι στον αγώνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.