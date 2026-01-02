Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η 12άδα των «πρασίνων» για το ντέρμπι
Ο Τζέριαν Γκραντ βρίσκεται κανονικά στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Euroleague.
Ο Αμερικανός γκαρντ ένιωσε την παραμονή του αγώνα ενοχλήσεις στη γάμπα με αποτέλεσμα να μείνει εκτός προπόνησης ώστε να είναι 100% έτοιμος στο ντέρμπι.
Όπερ και εγένετο καθώς ο Εργκίν Άταμαν τον συμπεριέλαβε κανονικά στην 12άδα του Παναθηναϊκού, αφήνοντας εκτός τον Μάριους Γκριγκόνις, τον Βασίλη Τολιόπουλο, τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και φυσικά τον τραυματία Ματίας Λεσόρ. Κ
ανονικά επέστρεψε ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος είχε απουσιάσει από τα δύο τελευταία παιχνίδια με Ζάλγκιρις και Μαρούσι λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.
Έτσι λοιπόν η 12άδα των «πρασίνων» για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν Χολμς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Γιούρτσεβεν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.