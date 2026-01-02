Ο Εργκίν Άταμαν επέλεξε τους 12 παίκτες οι οποίοι θα βρεθούν στο Glass Floor του «Telekom Center Athens» για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Τζέριαν Γκραντ βρίσκεται κανονικά στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ ένιωσε την παραμονή του αγώνα ενοχλήσεις στη γάμπα με αποτέλεσμα να μείνει εκτός προπόνησης ώστε να είναι 100% έτοιμος στο ντέρμπι.

Όπερ και εγένετο καθώς ο Εργκίν Άταμαν τον συμπεριέλαβε κανονικά στην 12άδα του Παναθηναϊκού, αφήνοντας εκτός τον Μάριους Γκριγκόνις, τον Βασίλη Τολιόπουλο, τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και φυσικά τον τραυματία Ματίας Λεσόρ. Κ

ανονικά επέστρεψε ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος είχε απουσιάσει από τα δύο τελευταία παιχνίδια με Ζάλγκιρις και Μαρούσι λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.

Έτσι λοιπόν η 12άδα των «πρασίνων» για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν Χολμς, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Γιούρτσεβεν.