Πού θα δείτε όλη την αγωνιστική δράση της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με τη «μάχη» του Άρη με την ΑΕΚ να ξεχωρίζει παράλληλα με τη δοκιμασία του Παναθηναϊκού στην Πάτρα.

Η 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις με την πρώτη μέρα να έχει πλούσια δράση με πέντε ματς.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης (12-7) φιλοξενεί την ΑΕΚ (15-6) στο Nick Galis Hall, θέλοντας να διευρύνει το αήττητο σερί του που έχει φτάσει τα επτά παιχνίδια. Από την άλλη, η Ένωση ταξιδεύει με στόχο να αντιδράσει μετά την εντός έδρας ήττα από το Περιστέρι. Στη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος (5-16) κοντράρεται με τον Ηρακλή (8-13) σε ένα ματς με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Το Περιστέρι (12-9) υποδέχεται τον Κολοσσό (7-14), «τρέχοντας» έξι διαδοχικές νίκες που του έχουν ανεβάσει την αυτοπεποίθηση. Οι φιλοξενούμενοι, από την πλευρά τους, δίνουν τη δική τους μάχη για την 8άδα.

Στο «Παλατάκι», ο ΠΑΟΚ (13-7) αντιμετωπίζει την Καρδίτσα (6-15), με τις δύο ομάδες να προέρχονται από θετικά αποτελέσματα και να θέλουν να διατηρήσουν τον ίδιο ρυθμό στη συνέχεια, ενώ οι φιλοξενούμενοι πήραν βαθμολογική... ανάσα για την παραμονή στην κατηγορία.

Τέλος, στην Πάτρα, ο Προμηθέας (7-14) υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (17-5). Οι γηπεδούχοι έρχονται από δύο σερί ήττες που τους έχουν φέρει πιο χαμηλά στη βαθμολογία, ενώ οι «πράσινοι», μετά την ήττα στο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό, ταξιδεύουν με σημαντικές απουσίες, καθώς ο Εργκίν Άταμαν έχει περιορισμένες επιλογές στη διάθεσή του.

Το πρόγραμμα

Περιστέρι - Κολοσσός 16:00 (ERTSPORTS1)

Άρης - ΑΕΚ 16:00 (EΡΤ2 Σπορ)

Πανιώνιος - Ηρακλής 16:00 (ERTASPORTS2)

Προμηθέας - Παναθηναϊκός 18:15 (ΕΡΤ2 Σπορ)

ΠΑΟΚ - Καρδίτσα 18:15 (ERTSPORTS 3)