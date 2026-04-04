Παπαπέτρου: «Κομβική για τον Ολυμπιακό η νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ» (vid)

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο χθεσινό Gazz Floor by Novibet αναφέρθηκε στον Ολυμπιακό και στο κομβικό σημείο μέσα στη χρονιά του, που δεν ήταν άλλο από τη νίκη στο ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, μετά τη νίκη πρωτιάς του Ολυμπιακού επί της Βιλερμπάν στη Λυών, αναφέρθηκε στο πόσο κοντά είναι οι ερυθρόλευκοι από το μπάσκετ που θέλουν να παίζουν, με τη νίκη στο T-Center να είναι κομβική.

«Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πολύ σταθερή πορεία από ένα σημείο της σεζόν και μετά, Έψαχνε κι ο Ολυμπιακός τα πατήματά του και τη χημεία του νωρίς στη χρονιά, όπως είναι και λογικό. Νομίζω με την αλλαγή του έτους έχει κάνει μια πολύ σταθερή πορεία το τελευταίο τρίμηνο και λίγο παραπάνω.

Κομβική ήταν η νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ - εκείνη η νίκη τότε που νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έκανε ένα turning point και δικαιωματικά είναι στις πρώτες θέσεις. Παίζει πλέον πολύ κοντά σ' αυτό το μπάσκετ που θέλει να παίξει. Θεωρώ ότι με βελτιώσεις είναι πάνω - κάτω αυτό που θα δούμε και στα Play Offs.

Ο Παναθηναϊκός έχει το στοιχείο του αιφνιδιασμού. Προφανώς και δεν έχει πιάσει τα στάνταρ που θα ήθελε. Εγιναν προσθαφαιρέσεις. Θέλω να πω ότι μια προσθήκη όπως αυτή του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις αλλάζει κατά πολύ τις ισορροπίες μέσα σε μια ομάδα. Δεν είναι ένας παίκτης που έρχεται να παίξει 10 λεπτά. Είναι ένας παίκτης που έρχεται να είναι ηγετικός στη μέση της σεζόν. Προφανώς δεν έχουν πάει τα πράγματα όσο καλά θα ήθελε κι η ομάδα η ίδια...».

