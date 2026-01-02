Ολυμπιακός: Η μέρα, η ώρα και ο αντίπαλος στην επόμενη αγωνιστική της EuroLeague
Την τρίτη του διαδοχική εκτός έδρας αναμέτρηση στην EuroLeague θα δώσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ο Ολυμπιακός. Μετά το «διπλό» στην Μπολόνια και το ντέρμπι στο Telekom Center Athens, οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε, στην 20ή αγωνιστική.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο την προσεχή Τρίτη, στις 6 Ιανουαρίου, με ώρα έναρξης 19:45. Σε ένα παιχνίδι που αποτελεί την αρχή του δευτέρου γύρου για τις δύο ομάδες, ανάμεσα στις οποίες εκκρεμεί ακόμα το παιχνίδι του ΣΕΦ, που αναβλήθηκε μετά από απόφαση της Πολιτικής Προστασίας, ένεκα της καταιγίδας που είχε ξεσπάσει στην Αττική.
Θυμίζουμε πως η εβδομάδα που έρχεται έχει διπλή αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό μετά από τη Φενέρμπαχτσε να υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου (9/1 - 21:15).
Οι υποχρεώσεις του Ολυμπιακού την ερχόμενη εβδομάδα στην EuroLeague
- 20ή αγ.: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός (6/1 - 19:45)
- 21η αγ.: Ολυμπιακός - Μπάγερν (9/1 - 21:15)
