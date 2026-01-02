Euroleague για το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: «80 χρόνια ιστορίας, πάθους και αξέχαστων στιγμών» (vid)

Η Εuroleague έφτιαξε ένα εντυπωσιακό video για το αποψινό ντέρμπι αιωνίων.

Το ντέρμπι αιωνίων τραβά πάνω του όλα τα βλέμματα στην 19η αγωνιστική της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telekom Center Athens τον Ολυμπιακό (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) και θέλουν να μπουν με το... δεξί στο 2026.

Η ομάδα του Αταμάν έχει 12 νίκες και 6 ήττες μέχρι τώρα, ενώ το σύνολο του Μπαρτζώκα είναι στο 10-7.

H Εuroleague έφτιαξε ένα εντυπωσιακό video ενόψει της αποψινής μάχης. «Είμαστε μάρτυρες 80 ετών ιστορίας, είμαστε μάρτυρες 80 ετών πάθους, περηφάνιας, δράματος και αξέχαστων στιγμών», αναφέρουν οι διοργανωτές για την αναμέτρηση που κλέβει την παράσταση την 19η αγωνιστική.

Δείτε το video