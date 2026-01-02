Η κολυμβήθρα του Σιλωάμ

O Δημήτρης Κατσιώνης (Hoopfellas) γράφει στο blog του στο Gazzetta τι περιμένει να δει στο σημερινό Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μπαίνουν στο μεγάλο ντέρμπι του 2026 αναζητώντας τον εξαγνισμό και την πνευματική ευφορία που μόνο η επιτυχία στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ντέρμπι μπορεί να δώσει, σε οργανισμούς αυτού του μεγέθους.

Πρόκειται για μάχες με μοναδικό χαρακτήρα. Η επίδραση της πίεσης για νίκη (ανεξάρτητα από το σημείο της σεζόν και βαθμολογικό διακύβευμα) είναι τέοια που συνθέτει ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό πέπλο και μια αύρα που αυθυποβάλει τους πάντες στην πλήρη αποδοχή του “απόψε τα πάντα μπορούν να συμβούν”.

Ο Παναθηναϊκός έχει να διαχειριστεί το πρόβλημα των μαζικών κρουσμάτων γρίπης που χτύπησε την ομάδα μια εβδομάδα πριν το ματς. Μια τέτοια κατάσταση είναι δεδομένο πως θα επιδράσει στην προετοιμασία της ομάδας, στο conditioning και στην ποιότητα των προπονήσεων, στο rotation αλλά και στην πνευματική συνοχή μιας ομάδας η οποία βρισκόταν σε άνοδο το τελευταίο διάστημα, όταν και έστειλε σαφές μήνυμα στον ανταγωνισμό. Ο Έργκιν Άταμαν (mastermind στο να οικοδομεί το συναισθηματικό υπόβαθρο τέτοιων παιχνιδιών) θα προσπαθεί να “εργαλειοποιήσει” αυτές τις δυσκολίες με στόχο τη συσπείρωση που θα του επιτρέψει να παρουσιάσει ένα σύνολο αποφασισμένο και έτοιμο να πιάσει τον αντίπαλο “από τον λαιμό” αγωνιστικά, από την πρώτη κατοχή.

Οι γηπεδούχοι θα ψάξουν το ανοιχτό γήπεδο ώστε να χτυπήσουν τους ερυθρόλευκους στη βασική τους φετινή αδυναμία, η οποία εντοπίζεται στην transition άμυνα. Σε αυτή την κατεύθυνση, παίχτες όπως ο Όσμαν (one-man transition offense) και ο Γκραντ (“νίκες” σταμετόπισθεν που θα ξεκλειδώσουν την πόρτα του ανοιχτού γηπέδου) μπορούν να αποδειχθούν κομβικοί για τους πράσινους. Το τριφύλλι θα ψάξει έξτρα κατοχές (τοποθετώντας τον Καλαϊτζάκη επάνω στον Ουόκαπ μπορεί να πάρει τέτοιες ασκώντας πίεση ψηλά και χαλώντας τους χρόνους στην ερυθρόλευκη επίθεση) και θα χρειαστεί οπωσδήποτε λύσεις απέναντι σε “άμυνα αλλαγών”, τόσο από τους σολίστ του στην περιφέρεια, όσο και από τους ψηλούς στην πίσω γραμμή.

Η συνθήκη που έχει διαμορφωθεί, ξαφνικά μοιάζει ευνοϊκή για τον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι πηγαίνουν στο ΟΑΚΑ μετά από μια νίκη σε κλειστή μάχη στην Μπολόνια, όπου τα βαριά χαρτιά τους (με πρώτο εξ αυτών τον Φουρνιέ) απέδωσαν καλά. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξέρει ότι το μεγαλύτερο διακύβευμα τακτικά, βρίσκεται στον ρυθμό. Ο αντίπαλος θα πιέσει και οι Πειραιώτες απλά απαγορεύεται να κάνουν τα λάθη που έκαναν στην τέταρτη περίοδο του αγώνα με τη Βίρτους.

Ο έλεγχος του ρυθμού και το low-mistake παιχνίδι (μικρός αριθμός λαθών, προστασία της μπάλας, ακρίβεια στη μεταφορά της) θα αποτελέσουν τη βάση ώστε οι Πειραιώτες να πάνε το ματς στο μισό γήπεδο και εκεί να εκμεταλλευτούν το μέγεθος και τη δυναμική της επίθεσης τους. Ο φετινός Ολυμπιακός δεν είναι αποτελεσματική transition ομάδα (σε καμία από τις δύο πλευρές του γηπέδου) μέχρι τώρα, όμως είναι αρκετά δυνατός επιθετικά σε τομείς όπου υστερεί η άμυνα των πρασίνων. Στατικές εκτελέσεις, δράσεις με πλάτη στο καλάθι, “κοψίματα” μακριά από τη μπάλα. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι οι φιλοξενούμενοι θα δώσουν τη μπάλα στα χέρια των Ντόρσεϊ και Φουρνιέ για να “τρέξουν” τα Pick & Rolls και θα κουμπώσουν σε αυτές τις καταστάσεις, δράσεις όπως κοψίματα (Βεζένκοφ) και Post ups (Μιλουτίνοφ). Εφόσον ο Ολυμπιακός είναι εύστοχος σε αυτές τις τόσο σημαντικές, μακρινές εκτελέσεις από θέση (Spot-up 3s) θα αυξήσει αρκετά τις πιθανότητες του για επικράτηση.

Το πρώτο ντέρμπι του 2026 έρχεται και το ενδιαφέρον είναι τεράστιο καθώς συγκρούνονται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Μένει να δούμε ποιος εκ των δύο προπονητών θα χρησιμοποιήσει σοφότερα όλα τα διαθέσιμα τακτικά “εργαλεία”, ως προς την επικράτηση της φιλοσοφίας του. Σίγουρα (και) το πνευματικό κομμάτι παίζει τεράστιο ρόλο. Πρόκειται για τα ματς που καθορίζουν καριέρες και συμβόλαια, βάζουν ταμπέλες, γεννούν “ήρωες” και “αποδοπομπιαίους τράγους”. Είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι του ευρωπαϊκού μπασκετ.

Ας το απολαύσουμε.

