Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ντέρμπι αιωνίων και των υπόλοιπων «μαχών» της Euroleague.

H 19η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει αυλαία σήμερα με έξι αναμετρήσεις και αυτή που ξεχωρίζει είναι φυσικά το ντέρμπι των αιωνίων. Αναλυτικότερα σήμερα (02/01) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Telecom Center Athens» τον Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν μόνο την νίκη που πέρα από την βαθμολογία θα ενισχύσει την ψυχολογία και το γόητρο εκείνου που θα κερδίσει. Τζάμπολ στις 21:15 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας στις 19:00 η ανανεωμένη Εφές θα φιλοξενήσει στην Κωνσταντινούπολη τον Ερυθρό Αστέρα (Nova Sports 5), ενώ στις 21:00 η Φενέρμπαχτσε θα ταξιδέψει στην Βιτόρια για να αναμετρηθεί με την Μπασκόνια (Nova Sports 3). Στις 21:30 έχουμε ένα άλλο τοπικό ντέρμπι, με την Βίρτους να υποδέχεται στην Μπολόνια την Αρμάνι Μιλάνο (Nova Sports Start) και στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθεί εντός έδρας με την Ντουμπάι BC (Nova Sports 6). Τέλος στις 22:00 η Μπάγερν Μονάχου φιλοξενεί στην έδρα της την φορμαρισμένη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports 5).

Οι μεταδόσεις της Euroleague