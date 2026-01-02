Εννέα διαδοχικές νίκες μετράει ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού στην EuroLeague, με τους ψηλούς του στην πρώτη γραμμή στις περισσότερες εξ αυτών.

Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό αποτελούν πάντοτε μια ειδική κατηγορία, πολλώ δε μάλλον όταν αναφερόμαστε στην EuroLeague. Το ευρωπαϊκό σκηνικό στις μεταξύ τους αναμετρήσεις έχει βαφτεί «ερυθρόλευκο» τα τελευταία χρόνια, με τον Ολυμπιακό να τρέχει σερί εννέα διαδοχικών νικών, από τις 5 Φεβρουαρίου του 2021 και έπειτα.

Με αυτά τα παιχνίδια να έχουν επίσης και ξεχωριστούς πρωταγωνιστές. Τους X-Factor, όπως πολλές φορές τους αναφέρουμε και στον Ολυμπιακό έχουν αναδειχθεί αρκετοί τέτοιοι. Οι σταθερές του είναι εκεί στα μεγάλα ματς, αλλά οι σέντερ του έχουν έρθει να κάνουν τη διαφορά και να γίνουν απόλυτοι πρωταγωνιστές σε αρκετά εξ αυτών των ματς, που έχτισαν το συγκεκριμένο σερί.

Φαλ, Μιλουτίνοφ, Ράιτ και Μπλακ με μεγάλες βραδιές σε Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Στις 17 Μαρτίου του 2022, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον αιώνιο αντίπαλό του στο ΣΕΦ και οι σέντερ του πραγματοποιούν εκπληκτική εμφάνιση. Ο Μουστάφα Φαλ, πάντοτε σταθερά στους κορυφαίους των ντέρμπι, κλείνει το ματς με 13 πόντους (6/7 2π.), 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε μια πληθωρική εμφάνιση. Για να ακολουθήσει εκτελεστικά ο Χασάν Μάρτιν, που τελειώνει με άλλους 13 (5/6 2π.) και οι «ερυθρόλευκοι» επικρατούν με 101-73.

Στις 30 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, με τη σεζόν να αλλάζει ημερολογιακά, ο Φαλ είναι και πάλι μπροστάρης. Αυτήν τη φορά στο ΟΑΚΑ, με τον Ολυμπιακό να περνά εμφατικά (71-95). Ο Γάλλος σέντερ γράφει 19 πόντους με 9/10 δίποντα, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, για να έρθει ο Τζοέλ Μπολομπόι να προσθέσει ακόμα 11 με 5/8 δίποντα και 6 ριμπάουντ.

Τα ευρωπαϊκά αιώνια ντέρμπι κλείνουν για τη σεζόν στο ΣΕΦ, όπου ο Ολυμπιακός επικρατεί 81-73 στις 31 Μαρτίου. Εκεί, έρχεται ένας άλλος σέντερ να πρωταγωνιστήσει. Ο Ταρίκ Μπλακ διαλύει την άμυνα αλλαγών του Παναθηναϊκού και κλείνει το ματς με 21 πόντους σε 14'50'', έχοντας 7/8 δίποντα και 7/7 βολές για να γίνει ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης.

Στις 6 Οκτωβρίου του 2023, πρώτη αγωνιστική της σεζόν και ο Φαλ δε βρίσκεται λόγω τραυματισμού στη 12άδα. Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να μην πτοείται και να γράφει ακόμα ένα μεγάλο ματς από σέντερ των Πειραιωτών. Ο Σέρβος πατάει παρκέ για 35'34'' και μετράει 15 πόντους με 6/12 δίποντα, μαζί με 7 ριμπάουντ, μία ασίστ, βάζοντας σημαντικά καλάθια στο φινάλε, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 78-88 στην παράταση.

Στο παιχνίδι του δευτέρου γύρου, στις 14 Μαρτίου του 2024, μας συστήνεται για τα καλά ο Μόουζες Ράιτ. Ο οποίος έρχεται να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης του Ολυμπιακού με 71-65. Ο απολογισμός των 19 πόντων με 9/9 δίποντα, 3 ριμπάουντ, μία ασίστ τον καθιστά δικαίως MVP της αναμέτρησης.

Η εκπληκτική σεζόν του Νίκολα Μιλουτίνοφ

Η αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην αγορά και το όνομα του Ταϊρίκ Τζόουνς παίζει πολύ δυνατά. Όχι γιατί ψάχνει κάποιον για starter, αλλά για να συμπληρώσει τον εκπληκτικό Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ πραγματοποιεί μία κυριαρχική σεζόν επιθετικά και ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει περισσότερα πράγματα, ιδίως αμυντικά από τον δεύτερο σέντερ του.

Διότι ο Μιλουτίνοφ, μπορεί να μην έχει τα χαρακτηριστικά του Φαλ, αλλά διαθέτει ένα πλήρες πακέτο επιθετικά. Κάνοντας τόσα πολλά πράγματα στο παρκέ. Άλλωστε μιλάμε για τον καλύτερο ριμπάουντερ συνολικά και τον καλύτερο επιθετικό ριμπάουντερ της λίγκας, που δίνει δεύτερες ευκαιρίες στον Ολυμπιακό.

Και πέραν από τους 11.1 πόντους που σκοράρει, φτιάχνει τους συμπαίκτες του με 6 πόντους που προέρχονται από τις ασίστ του και 2.5 που προέρχονται από τις σκριν ασίστ του.

Είναι δεδομένο πως ο Μιλουτίνοφ κάνει την καλύτερη σεζόν ψηλού στη λίγκα και ο Ολυμπιακός, βασισμένος πάνω του, θέλει να δει την παράδοση των σέντερ του στα αιώνια ντέρμπι να συνεχίζεται.

Οι εκτελέσεις του Μιλουτίνοφ στη σεζόν