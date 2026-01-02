Σε όλα τα ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού τα βλέμματα στρέφονται στον Κώστα Σλούκα. Στα κρίσιμα λεπτά, απέναντι στους «ερυθρόλευκους», ξέρει να καθορίζει τη ροή του ντέρμπι

Όταν μιλάμε για το απόλυτο ντέρμπι «αιωνίων», το μυαλό όλων πηγαίνει στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και εύλογα. Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν στη EuroLeague στις 2 Ιανουαρίου και ώρα 21:15 στο Telekom Center Athens, ωστόσο στο άκουσμα αυτού του παιχνιδιού, ένα πρόσωπο είναι αυτό με το οποίο έχει συνδεθεί η πρόσφατη ιστορία. Ο Κώστας Σλούκας.

Αυτά τα παιχνίδια είναι... ειδικών συνθηκών. Πολλές φορές μικρή σημασία έχουν τα σερί, οι παραδόσεις και η φόρμα, αλλά το μεγαλύτερο ρόλο διαδραματίζουν το timing, η ψυχραιμία μέσα στο χάος και η ικανότητα να πάρεις τον έλεγχο όταν όλα κρίνονται. Και κανείς δεν ξέρει να το κάνει καλύτερα από τον Κώστα Σλούκα απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η σχέση του με την παλιά του ομάδα είναι περίπλοκη και ευρέως γνωστή πια, φορτισμένη από πολλές αντιθέσεις. Υπήρξε πρωταγωνιστής σε δύο συνεχόμενες Ευρωλίγκες (2012, 2013) και ελληνικά πρωταθλήματα, έφυγε, γύρισε, και τελικά επέλεξε να φορέσει τη φανέλα του «αιώνιου» αντιπάλου το 2023 σοκάροντας όλο το ελληνικό μπάσκετ. Από εκείνη τη στιγμή, κάθε παιχνίδι κόντρα στους «ερυθρόλευκους» έγινε μια μικρή ιστορία από μόνο του.

Σλούκας vs Ολυμπιακός

Ο 35χρονος γκαρντ ήδη φέτος διανύει μία από τις πιο ποιοτικές και αποδοτικές του σεζόν, ενώ κόντρα στον Ολυμπιακό ως αντίπαλος πια συγκεντρώνει μέσο όρο 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 23 παιχνίδια. Μάλιστα, οι καλύτερες στιγμές του τού αρέσει να έρχονται στο πιο κρίσιμο και καθοριστικό σημείο, καθώς έχει αποτελέσει τον απόλυτο πρωταγωνιστή τόσο στους τελικούς του πρωταθλήματος το 2024, όσο και στον τελικό του Κυπέλλου 2025 έχοντας βραβεία MVP να στολίζουν τη συλλογή του.

Σε αυτά τα 23 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός έχει επικρατήσει 10 φορές του Ολυμπιακού και καμία φορά στη EuroLeague. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι «πράσινοι» έχουν να πάρουν ροζ φύλλο αγώνα στην έδρα τους από το 2019, ενώ ανεξαρτήτου έδρας από το 2021 στο ΣΕΦ για λογαριασμό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σε αυτά τα παιχνίδια στη EuroLeague ο Σλούκας είχε τα... σκαμπανεβάσματά του. Στις 6 Οκτωβρίου 2023, στο πρώτο του παιχνίδι στο Telekom Center, τελείωσε με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αλλά και 7 λάθη σε 31 λεπτά, σε μια ήττα 78-88. Τον Μάρτιο του 2024, στο ΣΕΦ, σε μια ακόμα ήττα του Παναθηναϊκού (65-71), ο ίδιος μέτρησε 7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε μόλις 20 λεπτά. Βέβαια, η σεζόν ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση της EuroLeague, αλλά και της Stoiximan GBL με τον ίδιο να σκοράρει 29 πόντους, εκ των οποίων οι 25 στο πρώτο ημίχρονο, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στον τίτλο.

«Να βάλω τώρα 25 πόντους στον τελικό της Euroleague και να βάλω 30 στον τελευταίο τελικό με τον Ολυμπιακό. Εγώ να τα έγραφα, δε νομίζω να τα έγραφα τόσο καλά. Φέρθηκε μαζί μου η μοίρα πολύ καλά», είχε τονίσει αργότερα σε συνέντευξή του για το πώς εξελίχθηκε η καριέρα του, όταν πήρε την απόφαση να κάνει το μεγάλο «αιώνιο» άλμα.

Η επόμενη σεζόν έφερε κι άλλες ευρωπαϊκές ήττες. Στις 8 Νοεμβρίου 2024, στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 89-94, με τον Σλούκα να σημειώνει 12 πόντους, 1 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 λάθη σε 30 λεπτά. Λίγους μήνες αργότερα, στις 14 Μαρτίου 2025, στο ΣΕΦ, ο ίδιος ολοκλήρωσε το ματς με 9 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα σε μια ήττα 74-76. Τέλος, στον μικρό τελικό του Final Four τον Μάιο του 2025, ο Ολυμπιακός επικράτησε 97-93, χωρίς ο Σλούκας να αγωνιστεί.

Είναι clutch παίκτης ο Σλούκας;

Ωστόσο, ο ηγέτης του Παναθηναϊκού μπορεί να χαρακτηριστεί ως clutch player, γιατί ανεξαρτήτως αντιπάλου είναι εκείνος που με τη σοβαρότητα και την ωριμότητά του παίρνει την ομάδα στις πλάτες του στα τελευταία λεπτά. Είναι χαρακτηριστικό, πώς όταν πλησιάζουν τα τελευταία λεπτά ενός ντέρμπι αιωνίων, ο Κώστας Σλούκας αναλαμβάνει τον ρόλο του καθοριστικού παίκτη για το τριφύλλι. Τα τελευταία τρία χρόνια, σε όλα τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, το shot chart από το 4ο δεκάλεπτο και μετά δείχνει ξεκάθαρα το πώς διαμορφώνει τις φάσεις του.

Οι περισσότερες προσπάθειες του γίνονται κοντά στο καλάθι, με 55% ευστοχία μέσα στη ρακέτα, ενώ στα κρίσιμα drives και pick ‘n’ rolls αποδεικνύεται αλάνθαστος. Στην περιφερεια παράλληλα ξέρει να εκμεταλλεύεται ανοιχτούς χώρους και να ευστοχεί όταν η μπάλα «καίει». Με λίγα λόγια, ο Σλούκας απέναντι στον Ολυμπιακό δεν είναι μόνο ένας καλός δημιουργός και οργανωτής είναι ο clutch παίκτης που μπορεί να καθορίσει τη ροή και την τύχη ενός ντέρμπι, βρίσκοντας τις καλύτερες επιλογές σε κάθε κρίσιμη στιγμή.

Το χαρακτηριστικό που μπορεί να κάνει τη διαφορά

Φέτος, όπως αναφέραμε, ο Κώστας Σλούκας διανύει από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του και αυτό δεν αντικατοπτρίζεται από τους 10.3 πόντους που σκοράρει ανά ματς στη EuroLeague, αλλά από τις σωστότατές του επιλογές μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ και την εξωπραγματική αναλογιά ασίστ/ λαθών. Ένα στοιχείο που θα μπορέσει να είναι σημείο -«κλειδί» στο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σε 17 παιχνίδια EuroLeague, με συνολικά 362:32 λεπτά συμμετοχής (21:19 κατά μέσο όρο), έχει μοιράσει 96 ασίστ έχοντας υποπέσει σε μόλις 15 λάθη. Η αναλογία ασίστ/λαθών εκτοξεύεται στο 6,4, με τον έμπειρο γκαρντ δηλαδή κάνει ένα λάθος ανά 6,4 τελικές πάσες, αριθμός που τον κατατάσσει στην κορυφή της σχετικής λίστας της διοργάνωσης.

Η ιστορία του απέναντι στον Ολυμπιακό είναι μοιραία και διέπεται από προκλήσεις. Όπως ο ίδιος έχει πει, η αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό του έδωσε την ευκαιρία να δείξει ότι είχαν κάνει λάθος και ο Σλούκας δεν χάνει τέτοιες ευκαιρίες. Ξανά, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα σε εκείνον, όπως σε κάθε ντέρμπι. Μένει να φανεί αν θα θέσει σε εφαρμογή το «know how», που σίγουρα έχει μέσα του.