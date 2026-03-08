Η Μπαρτσελόνα έκανε επίδειξη δύναμης και επικράτησε με 109-78 της Μπρεογάν.

Δεν είχε πρόβλημα κόντρα στην Μπρεογάν η Μπαρτσελόνα για το ισπανικό πρωτάθλημα. Η διαφορά ποιότητας φάνηκε και οι Καταλανοί επικράτησαν με 109-78 για να πάνε στο 15-6. Από την άλλη οι ηττημένοι έπεσαν στο 8-13.

Για τη Μπαρτσελόνα ο Σενγκέλια είχε 21 πόντους, o Kέιλ μέτρησε 24, ο Κλάιμπερν μέτρησε 18 πόντους και ο Πάντερ πρόσθεσε άλλους 18 πόντους. Στον αντίποδα ο Μπράνκοβιτς, ο Μάβρα με τον Αλόνσο είχαν από 13 πόντους.

Πλέον η Μπαρτσελόνα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην Euroleague στις 13 Μάρτη, εκεί που παλεύει για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην πρώτη εξάδα και για να αποφύγει το play in.