Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε εξώδικα σε υπουργεία και ΣΕΦ για το κονδύλι 25 εκατομμυρίων για την ενεργειακή αναβάθμιση του φαληρικού σταδίου.

Το θέμα του ΣΕΦ αποτελεί ένα διαχρονικό αντικείμενο έντασης, με το τελευταίο επεισόδιο να αφορά στην έγκριση των 25 εκατομμυρίων για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ, που έφερε αντιδράσεις από πλευράς Παναθηναϊκού, εκφράζοντας ανεπίσημα έντονη δυσαρέσκεια για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το φαληρικό Στάδιο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και ΣΕΦ και ως εκ τούτου ι η Κυβέρνηση φέρεται έτοιμη να εκταμιεύσει ποσό ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ δημόσιου χρήματος για έργα αναβάθμισης του γηπέδου, πριν ακολουθήσει η υπογραφή της συμφωνίας παραχώρησής του στον Ολυμπιακό.

Στελέχη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR κάνουν λόγο για κατάφωρη αδικία, συγκρίνοντας την υπόθεση του ΣΕΦ με όσα συνέβησαν στο ΟΑΚΑ, καθώς όπως αναφέρουν δεν είναι δυνατόν να μην έχει λάβει ο Παναθηναϊκός ούτε ένα ευρώ για το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Εξώδικα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Η «πράσινη» ΚΑΕ, ωστόσο, δεν μένει εκεί και ανεβάζει ακόμα περισσότερο τους τόνους, καθώς απέστειλε έστειλε εξώδικα προς ΣΕΦ, ΤΕΕ (τεχνικό επιμελητήριο), υπουργείο Οικονομικών και υπουργείο Παιδείας κάνοντας λόγο για πιθανές νομικές πλημμέλειες.

Ο λόγος του εξώδικου έχει να κάνει με το το γεγονός πως, σύμφωνα με την «πράσινη» ΚΑΕ δίνεται δημόσιο χρήμα σε ιδιωτική εταιρεία, χωρίς καν να έχει γίνει η παραμικρή αναφορά για την προέλευση αυτού του κονδυλίου..