Δικαίωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός από το ΑΣΕΑΔ για την καταγγελία εναντίον του Νίκου Λεπενιώτη.

Ο General Manager της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης, είχε κάνει λόγο για συνθήκες ζούγκλας και τραμπουκισμούς των μελών της «ερυθρόλευκης» αποστολής στο ΟΑΚΑ στο Game 3 των περσινών τελικών.

Στον ΕΣΑΚΕ μετά από ψηφοφορια (12-1), είχε καταργηθεί ο κανονισμός που ανέφερε πως αν κάποιο μέλος του ΕΣΑΚΕ κάνει δυσφημιστικές δηλώσεις για το άθλημα, καθαιρείται.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, το οποίο προχώρησε σε απόφαση τη Δευτέρα 16 Φλεβάρη, δικαιώνοντας την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και πλέον αναμένεται αν θα υπάρξει έφεση από την πλευρά του GM των «ερυθρολεύκων», αφού η απόφαση του Δικαιοδοτικού οργάνου δεν είναι τελεσίδικη.

Μένει πλέον να φανεί μετά τη σημερινή εξέλιξη, αν ο Νίκος Λεπενιώτης θα αντικατασταθεί και αν, βέβαια, ο ίδιος θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, βασιζόμενος στην τροποποίηση του κανονισμού μετά τη σχετική ψηφοφορία του ΕΣΑΚΕ.