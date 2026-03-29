Γιουβέντους - Ζάλγκιρις 83-94: Κινδύνεψε, αλλά συνέχισε τη νικηφόρα πορεία της στο πρωτάθλημα
H Zάλγκιρις συνέχισε τη νικηφόρα πορεία της στη Λιθουανία επικρατώντας με 94-83 στο εκτός έδρας ματς κόντρα στη Γιουβέντους για να ανέβει στο 22-1 της βαθμολογίας ούσα μόνη στην κορυφή.
Αυτή ήταν η έκτη συνεχόμενη νίκη των Λιθουανών σε όλες τις διοργανώσεις που είδαν τον Λαουρίνας Μπιρούτις να ξεχωρίζει με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ακολούθησαν διψήφιοι οι Σιρβίντις, Ουλάνοβας, Μπραζντέικις, Γκεντράιτις και Τουμπέλις. Για τους γηπεδούχους πρώτοι σκόρερ ήταν οι Ντιάρα και Βράνες με 16 πόντους έκαστος.
Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η Γιουβέντους είχε το προβάδισμα στην αναμέτρηση και με διψήφια διαφορά πόντων, ωστόσο μετά την ανάπαυλα το παιχνίδι εξελίχθηκε σε μάχη. Στο φινάλε, όμως, η ωριμότητα και η εμπειρία της Ζάλγκιρις κυριάρχησε για να φύγει με το «δίπλο».
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 49-39, 71-71, 83-94
Η Ζάλγκιρις συνεχίζει τις υποχρεώσεις στη EuroLeague υποδεχόμενη την Μπαρτσελόνα (02/04, 20:00) για την 35η αγωνιστική.
