Η Ζάλγκιρις επικράτησε με δυσκολία της Γιουβέντους φεύγοντας με το... διπλό για το 83-94.

H Zάλγκιρις συνέχισε τη νικηφόρα πορεία της στη Λιθουανία επικρατώντας με 94-83 στο εκτός έδρας ματς κόντρα στη Γιουβέντους για να ανέβει στο 22-1 της βαθμολογίας ούσα μόνη στην κορυφή.

Αυτή ήταν η έκτη συνεχόμενη νίκη των Λιθουανών σε όλες τις διοργανώσεις που είδαν τον Λαουρίνας Μπιρούτις να ξεχωρίζει με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ακολούθησαν διψήφιοι οι Σιρβίντις, Ουλάνοβας, Μπραζντέικις, Γκεντράιτις και Τουμπέλις. Για τους γηπεδούχους πρώτοι σκόρερ ήταν οι Ντιάρα και Βράνες με 16 πόντους έκαστος.

Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η Γιουβέντους είχε το προβάδισμα στην αναμέτρηση και με διψήφια διαφορά πόντων, ωστόσο μετά την ανάπαυλα το παιχνίδι εξελίχθηκε σε μάχη. Στο φινάλε, όμως, η ωριμότητα και η εμπειρία της Ζάλγκιρις κυριάρχησε για να φύγει με το «δίπλο».

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 49-39, 71-71, 83-94

Η Ζάλγκιρις συνεχίζει τις υποχρεώσεις στη EuroLeague υποδεχόμενη την Μπαρτσελόνα (02/04, 20:00) για την 35η αγωνιστική.