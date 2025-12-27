Η Μπεσίκτας έχει στόχο τη συμμετοχή στην Euroleague και γι' αυτόν τον λόγο οι ιθύνοντες της ομάδα είχαν συνάντηση με ανθρώπους της διοργανώτριας αρχής.

Υψηλούς στόχους έχει η Μπεσίκτας καθώς θέλει να πάρει μέρος στην Euroleague και να γίνει η 3η τουρκική ομάδα μετά την Φενέρμπαχτσε και την Αναντολού Εφές.

Συγκεκριμένα το στέλεχος της ομάδας, Οζκάν Αρσέβεν, φέρεται να συναντήθηκε με αξιωματούχους της διοργανώτριας αρχής προκειμένου να συζητήσει το ενδεχόμενο συμμετοχής του συλλόγου στη διοργάνωση από την επόμενη (κιόλας) αγωνιστική σεζόν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερσίν Αλμπαϊράκ από το Katalrecord, ο Αρσέβεν συναντήθηκε με υψηλόβαθμα στελέχη της Euroleague και αυτό κατόπιν ειδικής πρόσκλησης που έλαβε από τους ανθρώπους της διοργάνωσης. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο Αρσέβεν φέρεται να διερεύνησε τη δυνατότητα συμμετοχής της Μπεσίκτας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η Μπεσίκτας έχει βάλει ψηλά τον πήχη καθώς θέλει να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο, πολλώ δεν μάλλον μετά και την ανοδική πορεία που δείχνει το τελευταίο διάστημα.