Η Μπασκόνια των εννιά παικτών γύρισε από το -17 και επικράτησε της Μάλαγα με 90-93, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μάρκους Χάουαρντ.

Η Μπασκόνια παρατάχθηκε με εννιά παίκτες στο Martin Carpena απέναντι στη Μάλαγα, όμως ολοκλήρωσε μία απίθανη ανατροπή, επικρατώντας με 90-93 για την 11η αγωνιστική της Liga Endesa.

Ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι έκανε το 62-45 για τους γηπεδούχους στο 23’, όμως η Μπασκόνια πανηγύρισε τη νίκη, με τον Μάρκους Χάουαρντ να κάνει ματσάρα!

Ο Αμερικανός γκαρντ γέμισε τη στατιστική του με 30 πόντους (5/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 11 βολές), μοιράζοντας ακόμα 2 ασίστ σε 22 λεπτά για την ομάδα του. Μάλιστα, πέτυχε 17 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο (9 στο τελευταίο λεπτό), σφραγίζοντας τη νίκη των φιλοξενούμενων.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 51-43, 76-65, 90-93.

Η κατάταξη