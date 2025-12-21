Μάρκους Χάουαρντ: Ξέρανε τη Μάλαγα με 9 πόντους στο τελευταίο λεπτό
Η Μπασκόνια παρατάχθηκε με εννιά παίκτες στο Martin Carpena απέναντι στη Μάλαγα, όμως ολοκλήρωσε μία απίθανη ανατροπή, επικρατώντας με 90-93 για την 11η αγωνιστική της Liga Endesa.
Ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι έκανε το 62-45 για τους γηπεδούχους στο 23’, όμως η Μπασκόνια πανηγύρισε τη νίκη, με τον Μάρκους Χάουαρντ να κάνει ματσάρα!
Ο Αμερικανός γκαρντ γέμισε τη στατιστική του με 30 πόντους (5/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 11 βολές), μοιράζοντας ακόμα 2 ασίστ σε 22 λεπτά για την ομάδα του. Μάλιστα, πέτυχε 17 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο (9 στο τελευταίο λεπτό), σφραγίζοντας τη νίκη των φιλοξενούμενων.
Τα δεκάλεπτα: 25-23, 51-43, 76-65, 90-93.
🔥 ¡Así ha sido el ESPECTACULAR TRIPLE de @markushoward11 para darle la VICTORIA a @Baskonia en un FINAL DE INFARTO!— Liga Endesa (@ACBCOM) December 21, 2025
SÍ, HAY QUE VERLO CON ABSOLUTAMENTE TODAS LAS REPETICIONES POSIBLES.
📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa pic.twitter.com/SlscIAZtWA
Η κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 10-1
- Μούρθια 9-2
- Βαλένθια 8-2
- Τενερίφη 8-3
- Μπαρτσελόνα 7-4
- Μπανταλόνα 7-4
- Μάλαγα 7-4
- Μπασκόνια 5-5
- Μπιλμπάο 5-6
- Μπρεογκάν 5-6
- Σαραγόσα 4-6
- Γκραν Κανάρια 4-6
- Γέιδα 4-7
- Μανρέσα 4-7
- Τζιρόνα 4-7
- Ανδόρα 4-7
- Γρανάδα 1-10
- Μπούργκος 1-10
