H Euroleague τιμώρησε με πρόστιμο τον Ολυμπιακό για υβριστικά στο ματς με τη Βαλένθια.

Ποινές ανακοίνωσε η Euroleague για τα όσα έγιναν την 15η και 16η αγωνιστική. Μεταξύ αυτών που τιμωρήθηκαν ήταν και ο Ολυμπιακός. Πρόστιμο 5000 ευρώ για τους Πειραιώτες για υβριστικλά στο ματς με τη Βαλένθια.

Δεν την γλίτωσαν και οι Παρτίζαν, Ερυθρός Αστέρας και Φενέρ.

Αναλυτικά οι ποινές

15η αγωνιστική:

Παρτίζαν: Πρόστιμο 59.000 ευρώ για επανειλημμένη κακή χρήση συσκευών λέιζερ, ρίψη αντικειμένων, άναμμα πυρσών, φώναγμα προσβλητικών συνθημάτων και ανεπαρκή έλεγχο της πρόσβασης στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ερυθρός Αστέρας: Πρόστιμο 28.000 ευρώ και απαγόρευση προσέλκυσης οπαδών για τον εκτός έδρας αγώνα της 19ης αγωνιστικής. Οι παραβάσεις περιελάμβαναν την εμφάνιση μιας υπερμεγέθους σημαίας που μπλοκάρει τον πίνακα σκορ, φώναγμα προσβλητικών συνθημάτων και άναμμα/ρίψη πυρσών κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Παρτίζαν.

16η αγωνιστική:

Φενέρ: Πρόστιμο 12.000 ευρώ για προσβλητικά συνθήματα και διαμαρτυρίες στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Ολυμπιακός: Πρόστιμο 5.000 ευρώ για προσβλητικά συνθήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Valencia Basket.