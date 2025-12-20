Μπάγερν: Γιατί απέλυσε τον Χέρμπερτ
Παρελθόν από την Μπάγερν αποτελεί από το Σάββατο (20/12) ο Γκόρντον Χέρμπερτ! Ο έμπειρος τεχνικός απολύθηκε από τη διοίκηση της γερμανικής ομάδας, καθώς ο σύλλογος βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.
- Ο Ντίνγουιντι συμπλήρωσε 10 ματς στη Euroleague και αυτό δεν πήγε πολύ καλά: Τι έχει κάνει αυτός και η Μπάγερν
Η Μπάγερν μετράει οκτώ συνεχόμενες ήττες στην Euroleague και γι’ αυτό τον λόγο ο Χέρμπερτ «πληρώνει» το κακό αγωνιστικό πρόσωπο και τα άσχημα αποτελέσματα.
Οι Γερμανοί προσπαθούν να βρουν λύση στα αγωνιστικά τους αδιέξοδα, καθώς βρίσκονται στη 19η θέση της βαθμολογίας στη Euroleague με 5 νίκες και 12 ήττες.
Μάλιστα στην ανακοίνωση της η Μπάγερν επισημαίνει πως θέλει να έχει προπονητή στην άκρη του πάγκου της στον αγώνα της προσεχούς Τρίτης (23/12) με την Χάποελ Τελ Αβίβ.
Τα προβλήματα τραυματισμών από την αρχή της χρονιάς έχουν παίξει ρόλο, αλλά σε κάθε περίπτωση η Μπάγερν δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό σε κανένα σημείο της Euroleague ως τώρα. Γι’ αυτό και η διοίκηση της γερμανικής ομάδας δεν θέλησε να δώσει άλλη πίστωση χρόνου στον Χέρμπερτ και επέλεξε να τον απομακρύνει, προκειμένου να διορθώσει το συντομότερο τις ανορθογραφίες στο παρκέ.
Thank you, Gordie and all the best! 🙏 pic.twitter.com/kaQ6hGVguy— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) December 20, 2025
