Απολύθηκε ο Γκόρντον Χέρμπερτ από την Μπάγερν που είναι ήδη σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του.

Παρελθόν από την Μπάγερν αποτελεί από το Σάββατο (20/12) ο Γκόρντον Χέρμπερτ! Ο έμπειρος τεχνικός απολύθηκε από τη διοίκηση της γερμανικής ομάδας, καθώς ο σύλλογος βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.

Η Μπάγερν μετράει οκτώ συνεχόμενες ήττες στην Euroleague και γι’ αυτό τον λόγο ο Χέρμπερτ «πληρώνει» το κακό αγωνιστικό πρόσωπο και τα άσχημα αποτελέσματα.

Οι Γερμανοί προσπαθούν να βρουν λύση στα αγωνιστικά τους αδιέξοδα, καθώς βρίσκονται στη 19η θέση της βαθμολογίας στη Euroleague με 5 νίκες και 12 ήττες.

Μάλιστα στην ανακοίνωση της η Μπάγερν επισημαίνει πως θέλει να έχει προπονητή στην άκρη του πάγκου της στον αγώνα της προσεχούς Τρίτης (23/12) με την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Τα προβλήματα τραυματισμών από την αρχή της χρονιάς έχουν παίξει ρόλο, αλλά σε κάθε περίπτωση η Μπάγερν δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό σε κανένα σημείο της Euroleague ως τώρα. Γι’ αυτό και η διοίκηση της γερμανικής ομάδας δεν θέλησε να δώσει άλλη πίστωση χρόνου στον Χέρμπερτ και επέλεξε να τον απομακρύνει, προκειμένου να διορθώσει το συντομότερο τις ανορθογραφίες στο παρκέ.

