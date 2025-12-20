Ο Ντίνγουιντι συμπλήρωσε 10 ματς στη Euroleague και αυτό δεν πήγε πολύ καλά: Τι έχει κάνει αυτός και η Μπάγερν

Η Μπάγερν δυσκολεύεται αρκετά το τελευταίο διάστημα, με τον Ντίνγουιντι να μην μπορεί να βοηθήσει όπως θα ήθελε την ομάδα του.

Ο Σπένσερ Ντίνγουιντι αποκτήθηκε από τη Μπάγερν για να την αλλάξει επίπεδο και να κάνει τη διαφορά, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει μέχρι στιγμής, αφού οι Βαυαροί δυσκολεύονται αρκετά.

Η ομάδα από το Μόναχο μετρά 7 σερί ήττες και η ψυχολογία της είναι στα τάρταρα, με τον πρώην NBAer να μην μπορεί να προσφέρει όσα ήθελε. Οι Βαυαροί είναι στο 5-12 και χάνουν την επαφή τους με την πρώτη 10άδα.

Τα νούμερα του Ντίνγουιντι και το ρεκόρ του με τη Μπάγερν

Ο πρώην παίκτης των Μάβερικς και των Νετς δεν έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής, αλλά ούτε έχει απογοητεύσει. Βρίσκεται σε μια μέτρια κατάσταση, κάτι που δείχνουν και οι αριθμοί του.

Μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί σε 10 ματς και μετρά 12.9 πόντους, 3.1 ασίστ και 2.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Σουτάρει με 31% τρίποντα και 50 % στα δίποντα. Κάνει και 2.5 λάθη ανά παιχνίδι.

Το ξεκίνημα του ήταν καλό, αφού πανηγύρισε δύο νίκες με Βίρτους και Παρί. Αλλά στη συνέχεια η Μπάγερν με εκείνον στο παρκέ έκανε 7 σερί ήττες για να φτάσει στο 5-12. Λύγισε από τις Εφές, Μπασκόνια, Βαλένθια, Παρτίζαν, Ντουμπάι, την τελευταία Βιλερμπάν ενώ δέχθηκε 103 πόντους από τη Μονακό του Σπανούλη. Την έχει πάρει η... κάτω βόλτα, με τον Ντίνγουιντι να αδυνατεί να κάνει τη διαφορά.

Στα 10 ματς του Ντίνγουιντι στη Euroleague, η Μπάγερν μετρά 8 ήττες και 2 νίκες.

Το παράδοξο με τα 7 σερί εκτός έδρας ματς

Σε αυτό πάντως υπάρχει και ένα ελαφρυντικό, τα συνεχόμενα εκτός έδρας ματς. Είναι ακραίο για μια ομάδα της Euroleague να παίζει 7 σερί εκτός έδρας ματς. Πρωτόγνωρο. Κι όμως οι Βαυαροί έχουν κληθεί να το κάνουν κι αυτό.

Έχουν παίξει εκτός έδρας με Εφές, Μπασκόνια, Βαλένθια, Παρτίζαν, Ντουμπάι, την Βιλερμπάν, αλλά και τη Νονακό και μετρούν 7 σερί αρνητικά αποτελέσματα που τους έχει βυθίσει βαθμολογίκα και τους έχει κάνει να ψάχνονται.

Όσο δύσκολο πάντως είναι να παίζεις 7 σερί εκτός έδρας, τόσο δύσκολο είναι να τα χάσεις και όλα. Άρα δεν θα πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία. Και ο Ντίνγουιντι δεν μπορέι να σπρώξει την ομάδα του σε νίκες.

Πάντως έχει 10+ πόντους στα 8 από τα 10 ματς του, ενώ μετρά 11+ πόντους στα 7 από τα 10.