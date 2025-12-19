Πουπέ: «Πρέπει να επιστρέψει ο Ντε Κολό και να παίξουμε καλύτερα»

Ο Πιερίκ Πουπέ αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου, στην ανωτερότητα που έδειξε ο Ολυμπιακός, μετά την ήττα της ομάδας του από τους «ερυθρόλευκους» (107-84).

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βιλερμπάν με 107-84 , στο ΣΕΦ για την 17η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Πιερίκ Πουπέ, στη συνέντευξη τύπου, αναφέρθηκε στην ανωτερότητα που έδειξε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ επίσης σχολίασε και στις φήμες περί αποχώρησης της Βιλερμπάν την επόμενη σεζόν από τη διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πιερίκ Πουπέ:

«Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερος έτσι και αλλιώς από εμάς. Ήταν και πολύ καλύτερος σήμερα, τελεία. Δεν υπήρχε σύγκριση, είναι τόσο απλό. Πρέπει να επιστρέψει ο Ντε Κολό και να παίξουμε καλύτερα.»

Για τις φήμες που μπορεί η Βιλερμπάν να μείνει εκτός διοργάνωσης από τη νέα σεζόν: «Πρώτα από όλα δε με νοιάζουν οι φήμες. Συνεχίζουμε στους στόχους μας, αυτός είναι το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε αρκετούς ρούκι, αν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες, σημαίνει ότι κάναμε τη δουλειά. Δεν είναι εύκολο, έχουμε προσπεκτ της Γαλλίας να αναπτύξουμε, ρουκι από τις ΗΠΑ. Προσπαθούμε να βελτιωθούμε, μπορεί στόχος μας να είναι να μην τελειώσουμε τελευταίοι στη βαθμολογία. Είναι μακριά η σεζόν και δεν έχει τελειώσει».