Η Μονακό πήρε το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του Γαλλικού Κυπέλλου κερδίζοντας (98-95) τη Βιλερμπάν με πρωταγωνιστές τους Έλι Οκόμπο και Ντάνιελ Τάις.

Πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση συνολικά η Μονακό επικράτησε (98-95) της Βιλερμπάν και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε τον πλήρη έλεγχο από το ξεκίνημα της αναμέτρησης (18-22 στο 10’) και το διατήρησε σταδιακά σε όλο το ματς, καθώς ο Έλι Οκόμπο (22 πόντους) και ο Ντάνιελ Τάις (19 πόντους και 5 ριμπάουντ) ήταν σε πολύ καλή ημέρα.

Την ίδια στιγμή από τη Βιλερμπάν ο Γουότσον και ο Ανγκόλα ήταν πολύ καλοί, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να μπορέσουν να φτάσουν στη νίκη.

Ο Μάικ Τζέιμς επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των μονεγάσκων και σε 26:40 λεπτά συμμετοχής είχε 9 πόντους με 1/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας η Μονακό θα αναμετρηθεί με τη Ναντέρ (4/3) η οποία απέκλεισε την Μπλόις με 109-80.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-22, 42-46, 65-71, 95-98.

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πουπέ): Γουότσον 31 (6/9 τριπ.), Ανγκόλα 22 (3/8 τριπ.), Αζινσά 13 (3/5 τριπ.), Χάρισον 11 (8 ριμπ.), Εντιαγιέ 7 (8 ριμπ.), Έμπουα 6 (11 ριμπ.), Τζάκσον 3 (1/3 τριπ.), Μάσα 2, Λάιτι, Τραορέ.

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 22 (3/9 τριπ.), Τάις 19 (5 ριμπ.), Μπλόσομγκεϊμ 12 (1/5 τριπ., 7 ριμπ.), Στραζέλ 12 (1/2 τριπ., 4 ριμπ., 5 ασίστ), Τζέιμς 9 (1/3 τριπ., 2 ριμπ., 4 ασίστ), Νέντοβιτς 8 (2/3 τριπ., 3 ασίστ), Τάρπεϊ 7 (4 ριμπ.), Μίροτιτς 4, Μισινό 3, Μπέγκαριν 2.